Champions League, Manchester City campione d’Europa: battuta l’Inter in finale 1-0

Finisce in lacrime l’incredibile percorso europeo dell’Inter. Troppo forte il Manchester City, troppi giocatori di talento, troppo superiore il suo allenatore rispetto alla media.

D’altronde erano anni che i Citizens ci arrivavano vicino, e alla fine, alle 7^ stagione di Guardiola sulla panchina inglese, è arrivata la tanto sognata Champions League: è la prima coppa dalle grandi orecchie per il Manchester City.

L’Inter cade solo in finale: decide Rodri

Tutti o quasi alla vigilia davano il Manchester City come vincitore. Scelta ovvia, visto lo strapotere della squadra di Guardiola. Nonostante le quote a favore dell'Inter non fossero comunque da disdegnare, i Citizens erano i favoriti di tutti.

Tuttavia, ciò che non era stato previsto era che la finale di Istanbul sarebbe stata così combattuta. La squadra di Inzaghi ha infatti tenuto sia da un punto di vista fisico che tattico, difendendosi sotto la linea della palla e ripartendo in contropiede senza paura. Il primo tempo soprattutto non è stato spettacolare: il Manchester City ha spesso avuto il controllo del gioco, ma l’Inter ha sporcato molte trame offensive degli inglesi costringendoli ad un ritmo blando e ricco di errori.

Poi nella ripresa la squadra più forte ha preso il sopravvento ed è riuscita a passare in vantaggio: sugli sviluppi di un’azione orchestrata dalla destra da parte di Bernardo Silva, Rodri è arrivato a rimorchio e col piattone destro ha battuta Onana. Nel finale l’Inter ha anche avuto un paio di occasioni clamorose per pareggiarla, ma l’imprecisione di Lukaku e la bravura di Ederson non hanno cambiato le sorti del match.

Il Manchester City ha quindi vinto la prima Champions League della sua storia, mentre l’Inter deve “accontentarsi” di esser stata la seconda squadra più forte d’Europa.

Il Triplete del Manchester City

Senza ombra di dubbio, il Manchester City è attualmente la squadra più forte al mondo. E non lo dicono solo le prestazioni, ma anche e soprattutto i numeri.

Prima di trionfare in finale di Champions League, infatti, i Citizens hanno vinto due trofei nazionali: la Premier League e la FA Cup. In campionato gli inglesi hanno compiuto una grande rimonta ai danni dell’Arsenal, chiudendo la stagione al primo posto con 89 punti. Stesso risultato in coppa, dove però non ci sono praticamente mai stati dubbi: il Manchester City si è sbarazzato di tutti gli avversari senza mai subire neanche un gol. Per di più, in finale la squadra di Guardiola ha avuto la meglio per 2-1 sui cugini del Manchester United: inutile il gol su rigore di Bruno Fernandes, decisiva la doppietta di Gundogan.

A metà anno quindi il City ha già 3 trofei, ma non è ancora finita. Guardiola – unico allenatore al mondo in grado di completare il Triplete con due squadre diverse – potrebbe ancora eguagliare quanto fatto a Barcellona: nel mirino ora ci sono Supercoppa Europea, Supercoppa Inglese e Mondiale per Club.