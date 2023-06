Borgo Vercelli, tenta la truffa vestito da Carabiniere: messo in fuga dall'anziana

Pochi giorni fa, un truffatore, per ora ancora rimasto ignoto, ha tentato di tendere una trappola a una donna di 82 anni residente a Borgo Vercelli. Presentatosi alla porta di casa dell’anziana, si qualificava come Carabiniere, esibendo una specie di distintivo ovviamente privo di alcun valore, sostenendo di dover notificare delle carte per conto del Comune di Villata.

L’anziana, insospettita, prima di far accedere lo sconosciuto all’interno dell’abitazione, ha iniziato a porre delle domande circa le generalità dell’uomo e il Comando dell’Arma cui sarebbe appartenuto, nonché sul merito della documentazione da notificare. Il soggetto, visto come si stavano mettendo le cose, ha desistito e si è allontanato velocemente facendo perdere le proprie tracce senza, fortunatamente, trascendere in altri atti criminosi più gravi.

I Carabinieri, quelli veri, ora stanno indagando al fine di identificare il responsabile di questo deprecabile gesto. Al riguardo, al presente comunicato viene allegato un breve filmato, in cui vengono ribadite le raccomandazioni dell’Arma dei Carabinieri finalizzate ad evitare di cadere nelle trappole che gente senza scrupoli tende soprattutto verso le fasce della popolazione più esposte a raggiri.