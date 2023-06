Burraco, torneo benefico per l'Emilia Romagna

Giocare a carte per beneficenza regala sempre grandi soddisfazioni. Lo sanno bene i soci (ma non solo) del Circolo Burraco Pro Vercelli che domenica hanno partecipato numerosissimi al torneo a coppie devolvendo l’incasso agli alluvionati della Emilia Romagna così duramente colpiti dalle recenti esondazioni. Anche a Vercelli gli appassionati del burraco, dunque, hanno potuto portare il loro contributo che alla fine ha raggiunto la somma di 1.000 euro.

Il Consiglio Direttivo, per voce del presidente Russo, ha espresso un sincero ringraziamento a quanti - anche da fuori zon - hanno dato vita ad una gara appassionante vinta dalla coppia Rosa Rossi e Francesco Muschio.

La stagione estiva continuerà senza sosta presso i tavoli verdi del Circolo di via Fratelli Garrone, mentre è in preparazione il torneo Regionale in calendario domenica 10 settembre al ristorante Le Acacie di corso Rigola: finalmente, lasciati alle spalle gli anni della pandemia, tornerà il tanto atteso torneo vercellese aperto ai giocatori iscritti Fibur. Si prevede record di partecipanti.