Fiamme Gialle nelle scuole: 500 studenti a lezione di legalità finanziaria

Fiamme Gialle a scuola per parlare di educazione alla legalità e alla sicurezza economico-finanziaria. Sono stati oltre 500 gli studenti di scuola media e superiore incontrati tra il 25 maggio e il 6 giugno dai finanzieri del Comando provinciale di Vercelli.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Comando Regionale Piemonte-Valle D’Aosta della Guardia di Finanza, ha trovato la convinta adesione, a Vercelli, dei dirigenti scolastici del Liceo Scientifico Avogadro, Paoletta Picco e del comprensivo Lanino, Annarosa Rongoni e, a Varallo, dell’Istituto di Istruzione Superiore D’Adda, Paola Vicario, a testimonianza della centralità che la scuola e il corpo attribuiscono alla diffusione della cultura della legalità “tra i banchi”.

Ufficiali e ispettori del Corpo hanno incontrato, nell’aula magna delle scuole, gli studenti delle classi III, IV e IV del liceo scientifico e dell’istituto tecnico-economico e gli alunni delle classi di II media dell’Istituto Comprensivo Bernardino Lanino, tutti accompagnati dai docenti referenti divari progetti sulla cittadinanza attiva. Naturalmente il valore della legalità e della sicurezza economico-finanziaria è stato al centro delle tre giornate e, per “far toccare con mano” agli studenti le sfide che la Guardia di Finanza affronta per realizzare questi due principi-cardine della Collettività, i relatori, con linguaggio adeguato e diretto, hanno illustrato i molteplici compiti istituzionali del Corpo, portato esempi di vita operativa e proiettato video sulle attività svolte ogni giorno dai Reparti.

Ripercorrendo l’evoluzione del Corpo, è stato ricordato come il servizio di polizia doganale svolto dalle prime Fiamme Gialle si sia trasformato, in quasi due secoli e mezzo di storia, in quelli più complessi di una moderna forza di polizia economico-finanziaria ad ordinamento militare, operante in terra, in mare, nel cielo e nel dominio virtuale del web e che oggi, grazie ai sofisticati strumenti di informatica operativa e a tecnologie investigative d’avanguardia, è in grado di contrastare efficacemente la criminalità di profitto. Per rendere accattivante l’incontro con gli alunni più giovani della scuola Lanino, i militari specializzati della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna hanno simulato la ricerca e il soccorso di una persona ferita in montagna e illustrato le regole di sicurezza da tenere a mente per le escursioni nelle aree impervie.

Poi è stata data una dimostrazione “dal vivo” di come la Guardia di Finanza sia vicino a chi si trova in pericolo di vita, mostrando le abilità di “Jerard”, il cane anti-valanga “in servizio” nel reparto di Alagna. Gli studenti, manifestando profondo interesse per i temi trattati, hanno rivolto ai conferenzieri numerose domande per “conoscere meglio” la Guardia di Finanza e sul significato, per un giovane, di entrare a farne parte diventando un protagonista del valore della legalità e della sicurezza economico-finanziaria.

L’iniziativa testimonia la vocazione sociale e la costante vicinanza del Corpo alla Collettività e ai più giovani per aiutarli a crescere, insieme alla Scuola, nella consapevolezza del rispetto delle Leggi.