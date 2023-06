“Il patrimonio geologico piemontese, unico al mondo per ricchezza e varietà, da conservare e valorizzare”

Riva Vercellotti (FdI):

«La presenza nella nostra provincia di un “supervulcano”, attivo 290 milioni di anni fa, di un geoparco Unesco, di una varietà e ricchezza geologica che rende unica la qualità della Docg Gattinara e la Dop di Baraggia. E poi ancora l’unicità di trovare, in poco più di 50 chilometri, la catena delle Alpi (almeno 70 milioni di anni), il territorio di Baraggia su sedimenti fluvioglaciali, la piana vercellese su sedimenti marini di quello che qualche epoca geologica fa si chiamava Golfo padano, solo per fare alcuni esempi, mi ha portato ad approfondire una materia affascinante, di grande rilevanza scientifica ma dotata anche di un potenziale di sviluppo turistico-culturale, economico e didattico straordinario».

Lo dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti, che ha presentato nella mattinata odierna in Commissione la proposta di legge dal titolo: “Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico". La proposta si articola in dieci articoli, di cui i primi riguardano la classificazione scientifica dei geositi e l’istituzione del Catasto regionale dei geositi, mentre il corpo centrale della norma prevede le disposizioni sulla conservazione, sulla gestione e valorizzazione dei geositi e geoparchi.

«Sono contento che oggi sia partito l’iter di questa mia nuova proposta: dopo la norma sulla giornata dedicata al Quadrilatero del calcio piemontese e sui disturbi alimentari che il Consiglio ha già approvato e dopo aver presentato il testo unico sul benessere animale in discussione in commissione, in meno di quattro anni presento ora l’ennesima proposta come primo firmatario.

Una volta approvata non solo colmerà un vuoto normativo presente in Piemonte, ma metterà in luce un argomento apparentemente scientifico ma con enormi ricadute dal lato culturale, turistico, finanche economico – Continua Riva Vercellotti – Si tratta di censire, dietro un’attenta analisi scientifica, tutto il vasto patrimonio dei geositi, siti geologici dove è possibile individuare interessi di rilevante valore per la conservazione di ogni tipologia, dalla Serra di Ivrea, il più vasto e imponente che si potrà censire, al patrimonio di miniere, di grotte, massi erratici, il supervulcano stesso, i siti dove sono avvenuti rinvenimenti palenteologici, il ghiacciaio del Monterosa, tutti i geositi naturalistici, quali, ad esempio, il bosco planiziale della Partecipanza di Trino o di interesse culturale, quale il Sacro Monte di Varallo o la Sacra di San Michele, solo per fare alcuni rapidi esempi.

L’obiettivo sarà poi quello di creare intorno a questi una regia regionale di coordinamento, di messa a sistema di tutte queste straordinarie testimonianze affinché possano essere uno stimolo alla conservazione, alla ricerca, allo studio, alla didattica, al turismo e all’economia locale.

Questa legge nasce proprio per creare memoria, identità, consapevolezza di ciò che di straordinario abbiamo, di un patrimonio unico al mondo di cui dobbiamo essere orgogliosi e rispettosi, una storia geologica affascinante ma anche un patrimonio culturale e materiale da difendere e promuovere».

Conclude Riva Vercellotti: «Sono contento infine di sostenere concretamente il Geoparco Unesco Sesia Val Grande che senza una governance e senza personale rischia la beffa di subire la revoca della qualifica Unesco. Un’occasione indiretta per dare fiato, risorse e ricadute concrete al patrimonio valsesiano inserito nel geoparco».

Il provvedimento è consultabile al sito arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioProgetto.do

e tornerà in Commissione ad inizio estate, raccolte le osservazioni di associazioni, categorie, mondo accademico e ordini professionali.