Scontro alla rotonda: un ferito

Incidente, poco prima delle 7 di mercoledì 7 giugno, alla rotonda della Tangenziale Ovest che conduce a Santhià.

Nell'impatto tra due vetture una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dai mezzi del 118: sul posto, per i soccorsi e la messa in sicurezza delle auto e dello scenario, è intervenuta una squadra del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Vercelli, mentre Carabinieri e Polizia locale si sono occupati della gestione della viabilità e della ricostruzione della dinamica dell'incidente.