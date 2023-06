Incidente tra auto e furgone: un ferito incastrato tra le lamiere

Scontro tra un'auto e un furgoncino, nella mattina di mercoledì, a Serravalle Sesia. A riportare i danni peggiori la vettura e il suo conducente, rimasto ferito e bloccato all'interno del mezzo.

Per i soccorsi è stato necessario far intervenire i Vigili del Fuoco che si sono occupati di estrarre il ferito e di mettere in sicurezza la vettura, gravemente danneggiata. Meno rilevanti i danni al furgoncino.

I mezzi erano a margine della strada e il forte traffico non è stato interrotto. Sul posto erano presenti l'ambulanza medicalizzata, per prestare le cure al ferito, i Carabinieri e la Polizia locale per gli accertamenti del caso.