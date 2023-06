Ultimati gli interventi di sistemazione della sala filtri, prende il via sabato 10 giugno la stagione della piscina ex Enal di via Tasso.

A gestire l'impianto comunale sarà, anche quest'anno, la società Aquafit di Casale Monferrato che venerdì presenterà attività, orari e costi della stagione.

Nei giorni scorsi sui lavori era stata presentata un'interrogazione da parte dei consiglieri comunali del Pd.