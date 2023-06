“Cuocolo/Bosetti – Storie di teatro”: serata per i 30 anni di Tam Tam

Nell’ambito delle iniziative per i trenta anni di TAMTAM, l’associazione propone l’evento “Cuocolo/Bosetti – Storie di teatro”, per dialogare con una delle realtà più innovative e rilevanti nel panorama internazionale del teatro contemporaneo.

Fondata nel 1978 la compagnia Cuocolo/Bosetti IRAA Theatre compie quest'anno 45 anni e li festeggia insieme a TAMTAM venerdì 16 giugno ore 21 a Vercelli nella sala TAMTAM all’ex monastero di San Pietro martire, in via Dante 93 (entrata da piazza Antico Ospedale “parcheggione”).

Quarantacinque anni pieni di risultati raggiunti presentando il loro lavoro nei principali teatri e festival internazionali di 26 paesi del mondo. Acclamata dalla critica e vincitrice, unica compagnia italiana, di premi internazionali come UNESCO Award e Green Room Award. Premiata dal Ministero degli Esteri italiano per la diffusione dell’arte italiana all’estero e dal MIBAC per la ricerca artistica.

La sua attività si svolge in tre periodi distinti:

- Gli inizi dal 1978 al 1987 con base a Roma.

- Dal 1988 si stabilisce a Melbourne dove diventa nel 2000 la principale compagnia teatrale australiana.

- Dal 2012 ritorna a Vercelli dove Roberta Bosetti è nata.

Nell’incontro di venerdì si ripercorrerà la loro storia e come si è sviluppata una visione unica del teatro come ricerca ed avventura artistica.

La serata sarà divisa in tre parti.

- Gli inizi, con la presentazione di materiali inediti

- La presentazione di estratti dai materiali video sia delle ricerche antropologiche in Sud America e in Australia che degli ultimi lavori come Exhibition, al Museo di Arte Contemporanea Castello di Rivoli di Nicolò Bassetti (Leone d'oro alla Biennale cinema di Venezia)

- La presentazione in anteprima di un estratto del loro ultimo lavoro in preparazione Teatro quinta parte del ciclo La donna che cammina. In uscita nel prossimo anno in alcuni dei maggiori teatri italiani e a Tokyo e Melbourne.

Alla serata della durata di un'ora e mezza parteciperanno Roberta Bosetti e Renato Cuocolo.

Si consiglia la prenotazione, inviando una email all’indirizzo:

tamtamteatro.vercelli@gmail.com

nome, numero di partecipanti ed un recapito telefonico.

L'arte come scintilla in grado di riavviare un processo di riflessione sulla nostra identità.

La nostra pratica si colloca nel punto di raccordo tra discipline differenti e ci avvicina alla perfetta incarnazione dello storyteller originario, quello che Walter Benjamin nel suo breve saggio Il narratore (1936) tratteggia come una figura quasi mitologica capace di creare uno spirito comunitario attraverso la propria voce.

Al centro del progetto il mistero che tiene insieme viaggio, memoria e narrazione.

Cuocolo/Bosetti