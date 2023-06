A 89 anni continua a correre in montagna, la storia di Angelo Cerello: “Ho iniziato dopo una promessa con mio figlio”

Corro perchè sono felice. Da anni la mia 'fidanzata' è diventata la costanza nonostante le difficoltà di ogni tracciato e la fatica che ne comporta. Correre fa bene e fa star bene”. Parola di Angelo Cerello, portacolori pluripremiato dell'Atletica 3V che, lo scorso sabato, ha compiuto un'altra impresa prendendo parte al Trail del Favè di Biella.

L'ultima di una lunga serie se pensate che ha affrontato il percorso a 89 anni. Una leggenda nel mondo podistico, specialmente per i grandi risultati ottenuti nelle corse in montagne e nelle maggiori maratone del circuito: dalle Dolomiti all'Isola d'Elba, passando per la Croazia fino a Bruxelles. Al suo attivo, un paio di campionati del mondo di corsa in montagna, 5 europei, numerosi titoli nazionali e tanti successi su corse a tappe.

Una passione nata per caso, dopo aver stretto una promessa con una persona molto cara. “Ho sempre camminato in montagna ma ero anche un pessimo fumatore – racconta ai taccuini di Newsbiella – Un giorno, mio figlio mi prende da parte e mi ha chiesto di smettere. Non è stato facile ma ci sono riuscito. Così, a 45 anni, ho iniziato a correre in montagna. È scoccata la scintilla e non ho più smesso”.

Nato in provincia di Venezia e per anni residente nel Varesotto, Cerello vive ora a Gattinara dove coltiva la sua grande passione, tra allenamenti e corse in bici. “Quando c'è una gara in vista mi preparo con grande professionalità – confida – Inoltre, bado molto all'alimentazione e, se posso, cerco sempre di non sgarrare”.

Grinta, determinazione, perseveranza: tutte caratteristiche ben presenti nell'animo di Angelo Cerello, ora concentrato su un duplice obiettivo: “Partecipare alla maratona di Roma nel 2024 e arrivare al traguardo con un tempo inferiore alle 6 ore. Sarebbe un record”.