Nuovo polo scolastico in piazza Martiri delle Foibe

Con un contributo a fondo perduto da 3 milioni 300mila euro, il Comune di Gattinara si prepara a dare il via alla realizzazione di un nuovo polo scolastico. .

«IA novembre, come da cronoprogramma del PNRR, prenderanno il via i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico dedicato ai bimbi dell’asilo nido e della scuola dell’Infanzia», annuncia la sindaca Maria Vittoria Casazza. La nuova scuola verrà realizzata in piazza Martiri delle Foibe e proprio in questi giorni si stanno espletando le procedure d’appalto.

Il complesso verrà realizzato in ottica green così come prevedono le linee guida del PNRR con diverse soluzioni legate al verde e ai materiali ecologici.

«Il nuovo plesso - continua Casazza - si inserirà perfettamente nel contesto scolastico cittadino, la scelta di collocarlo in tale posizione, infatti, è stata determinata dalla volontà di unire idealmente tutte le nostre scuole: partendo dal nido e arrivando alle superiori, in modo da garantire la continuità di studio ai nostri studenti. Inoltre, avere le scuole nel centro della città permette di sostenere le attività commerciali esistenti visto il flusso di studenti, genitori e lavoratori che gravitano ogni giorno attorno a tutti gli Istituti».

La nuova struttura scolastica permetterà di liberare spazi oggi occupati all’interno delle scuole elementari, che potranno essere utilizzati in futuro per altre funzioni, come ad esempio a laboratori o ad altre attività didattiche e anche gli spazi dell’attuale asilo nido potranno essere utilizzati diversamente per esempio da Associazioni che già oggi operano sul territorio.

«La nostra volontà - spiega il vicesindaco Daniele Baglione - è di coinvolgere le nostre scuole, i nostri asili e le nostre case di riposo per realizzare orti generazionali e per piantare alberi insieme in alcune zone della città, come ad esempio al parco lacustre Lago Mallone, perché la cultura del verde e la cura dello stesso siano comprese fin da piccoli seguendo lo sviluppo degli alberi piantati lungo tutto il ciclo della vita».

«La realizzazione del nuovo plesso - chiarisce il sindaco - ha comportato uno studio sui parcheggi dell’area e, in generale su tutta la viabilità della zona interessata. Dallo studio, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale e il corpo di Polizia Locale, sono emerse diverse ipotesi tese a migliorare la sicurezza, la viabilità e gli spazi per tutti gli utenti. In particolare sui parcheggi si sta ragionando sulla loro nuova collocazione insieme al nuovo dirigente dell’Ufficio tecnico. Le ipotesi che sono state vagliate per il parcheggio sono infatti due: una prevede la realizzazione su una striscia di terreno adiacente alla scuola in continuità con il parcheggio esistente; mentre l’altra ne ipotizza la realizzazione in prossimità del parco della Rimembranza. Sono entrambe soluzioni valide che si stanno ponderando con la massima attenzione, tenendo conto di tutte le esigenze».

Casazza si dice certa che «Già durante e, soprattutto alla fine dei lavori, avremo più aree verdi, più spazi dedicati ai bambini, una migliore viabilità una maggiore sicurezza e in ultimo un quartiere scolastico di primo livello per dare alle famiglie e ai loro figli una struttura innovativa con ambienti di eccellenza. In queste settimane – conclude Maria Vittoria Casazza – alcuni sono intervenuti commentando il progetto senza però conoscerlo. Posso comprendere che il cambiamento a volte spaventa, ma soltanto conoscendo tutti gli aspetti progettuali nel loro complesso ci si può veramente rendere conto di quanto sarà bello e importante il risultato per la nostra città e per i nostri bambini».