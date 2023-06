Nella rete del truffatore 500 persone in tutta Italia: colpi anche a Vercelli

Ha colpito anche nel vercellese il truffatore seriale che, tra il 2017 e il 2021, ha imbrogliato oltre 500 vittime, sfruttando imbrogli di ogni genere per intascare denaro a fronte di prestazioni poi inesistenti.

A stanare un 50enne di Ravenna, ora accusato di truffa aggravata e falso materiale, è stata la Guardia di Finanza che contesta all'uomo proventi illeciti per 650ila euro, ovviamente mai dichiarati al Fisco.

Le prime denunce risalgono al 2021: durante la pandemia il 50enne aveva messo nel mirino imprenditori e artigiani bisognosi di liquidità e, fingendosi rappresentante di associazioni di categoria o centri studi prestigiosi, proponeva finanziamenti a fondo perduto o agevolati che l’Unione europea avrebbe messo a disposizione in cambio di un versamento anticipato di cifre tra 600 e 1.200 euro, a titolo di compenso per la sua consulenza. In alcuni casi avrebbe anche fatto recapitare false comunicazioni da parte di uffici Ue completamente inventati.

Indagando su questi episodi, la Finanza ha però portato alla luce anche altre vicende, precedenti. Oltre a Vercelli, il truffatore seriale ha colpito ad Alessandria, Asti, Bologna, Brescia, Campobasso, Caserta, Como, Cuneo, Ferrara, Forlì-Cesena, Frosinone, Isernia, Latina, Lodi, Milano, Modena, Napoli, Novara, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Torino, Varese e Viterbo. Dai suoi conti sono stati sequestrati 24 mila euro.