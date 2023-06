La «1000 Miglia» passa da Vercelli: numeri e dettagli di un pomeriggio da favola

Cento Ferrari, 405 auto storiche, 15 auto ammesse a scopo culturale e didattico e 30 mezzi elettrici e green. Concorrenti provenienti da 35 nazioni di tutto il mondo, ciascuno con il rispettivo staff tecnico.

Sono i numeri della 1000 Miglia, la gara storica di regolarità che, venerdì 16 giugno, transita da Vercelli, per una giornata di festa nel segno dei motori, della storia e della promozione del territorio.

«E’ con orgoglio che la città accoglierà la gara - dice il sindaco Andrea Corsaro, presentando l'evento -. Vercelli si distingue per le sue glorie sportive in tutti campi e non mancano i piloti. La 1000 Miglia è un’occasione importante, un evento che coinvolge i cittadini e gli appassionati di auto storiche: la scelta di avere la bollinatura davanti a Sant'Andrea e il passaggio in piazza Cavour daranno particolare visibilità a Vercelli all'interno di un circuito prestigioso. La 1000 Miglia è considerata la gara più bella del mondo perché tocca località prestigiose del nostro Paese: quest'anno anche Vercelli».

In prima linea nell'organizzazione dell'evento c'è Aci con il presidente Eugenio Castelli e il direttore Emilio Ingenito: «La gara non ha bisogno di presentazione - dice Castelli - Voglio sottolineare come ci sia stato un grande coinvolgimento e un grande lavoro di cooperazione tra attori pubblici e privati che ha portato a questo risultato».

Il passaggio avverrà venerdì 16 giugno nel corso della quarta tappa che, partendo da Parma, giungerà a Milano. Le auto si dirigeranno poi verso i territori piacentini, per poi sconfinare nell’Oltrepò Pavese fino a Stradella prima di allungare a nord su Pavia. A quel punto vi sarà l’attesissima virata in territorio piemontese, la prima città ad accogliere il convoglio sarà Alessandria, poi sarà la volta di Asti e Vercelli.

L’assessore allo Sport Domenico Sabatino ha parlato di «sinergia totale tra tutti gli attori che hanno organizzato l’evento, l’Amministrazione si è impegnata molto per rispondere a tutte le esigenze organizzative che permettono il passaggio della corsa, questo va a beneficio di tutti cittadini e delle attività commerciali dei luoghi dove transiteranno le auto che attrarranno molti visitatori».

Anche il vicepresidente della Provincia Alessandro Montella ha sottolineato la qualità del lavoro di squadra che ha portato a Vercelli la 1000 Miglia, definendola come una grande occasione per la città; Giordano Tosi, consigliere di Ascom, ha parlato di «giornata storica, un grande evento che coinvolgerà veramente tutti i cittadini e la famiglie».

La parola infine è andata ad Ottavio Zanotti, tra gli organizzatori del passaggio vercellese, che ha portato i saluti di Giuseppe Cherubin membro del comitato di gestione della 1000 Miglia, spiegando in dettaglio il percorso delle auto che sarà dalle ore 15 alle 19: le vetture, provenienti dalla Tangenziale sud SP31 e SP455, prenderanno via Giuseppe Paggi e attraversando piazza Mazzucchelli continueranno su corso Fiume. Da lì svolteranno in corso Gastaldi ed entreranno nella parte riservata del tragitto: via Galileo Ferraris, luogo previsto per il controllo timbro, dove la prima Ferrari arriverà indicativamente alle ore 15:05 e le auto storiche alle 16:15. Al ritmo di tre vetture al minuto attraverseranno piazza Cavour e continueranno su via Gioberti, corso Italia e infine corso Matteotti per sfociare così sulla sp11 in direzione di Novara.

Ad eccezione del tratto via Ferraris, piazza Cavour e via Gioberti, le vetture percorreranno il tragitto seguendo la viabilità ordinaria, dunque le restrizioni e modifiche al traffico veicolare urbano interesseranno una parte decisamente limitata di centro storico.

A corredo della manifestazione sono previste un'esposizione di mezzi storici della Collezione Marazzato e uno spazio merchandising per gli appassionati collezionisti di cimeli.