In concessionaria uno spazio per l'arte: alla Volvo Autovar espone Luca Andreotti

Si intitola "Gran Premio del Cortile" la mostra dell'artista novarese Luca Andreotti che, da sabato, viene ospitata allo Spazio espositivo di Volvo Autovar - Gruppo Nuova Sa.car (a Caresanablot, via Vercelli 6).

Curata da Beatrice Pasquali, l'esposizione prosegue dal 10 al 17 giugno: l'inaugurazione è sabato alle 17,30, poi la personale sarà visibile da lunedì 12 a sabato 17 giugno dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18.

«Volvo Autovar ha ritenuto di ospitare nella sua sede una mostra del pittore Luca Andreotti, che, in relazione ai soggetti proposti, si inserisce armonicamente negli spazi in cui si svolge l’attività della concessionaria», spiegano da Volvo. La mostra presenta una serie di dipinti realizzati dall’artista nel 2022 e 2023 sul tema delle macchine a pedali per bambini. La serie andreottiana opera in direzione di una gestaltica ripetitività cromatica, ma con dissonanze nella scelta dei soggetti, che appartengono sì all’idea di auto giocattolo, ma sottolineano contemporaneamente l’unicità di ognuna. Le opere rivelano l’indole fanciullesca dell’artista e possono essere lette anche come evocazioni dei sogni infantili dei bambini, i quali attraverso le automobiline iniziavano a costruire un proprio ideale futuro. Luca sceglie certamente i suoi soggetti nelle infinite serie di immagini che, attraverso diversi canali, siano essi online, riviste, cartelloni pubblicitari si pongono alla sua attenzione.

La macchinina, soggetto della serie, è la semplificazione meccanica di un oggetto più complesso (l’automobile) di cui mantiene però in scala le proporzioni, i colori, la funzione essenziale di spostamento; possiamo quindi vederla come un oggetto complesso di cui non necessariamente se ne conosca il funzionamento, ma che risponde alla volontà di colui che la guida, un mezzo meccanico potente e rappresentativo di un progresso che appare inesaurito. Già i Futuristi individuavano in essa il simbolo del progresso, della forza e della creatività dell’Uomo, caratteristiche che sono alla base dell’estetica del Novecento. La macchinina è un trampolino di lancio per la fantasia; in alcuni dei titoli risulta evidente la volontà dell’artista di dare vita ai sogni, come in “Vortice di gioventù”” e “Lo voleva anche papà”.

In queste opere, Andreotti, pur avendo riferimenti Pop, tratta la serie non come vera e propria ripetizione (infatti non è sempre la stessa macchinina a essere riprodotta), ma come processo di analisi del concetto unico di macchinina attraverso soggetti che appartengono a decenni differenti.

E’ per questo che opere diverse attivano percezioni differenti nei vari spettatori. Tra tutte le macchinine in mostra sicuramente ognuno di noi troverà quella che “parla” alla propria sensibilità, muovendo emozioni diverse e profonde in ognuno.

Novarese, classe 1962, Andreotti, dopo aver studiato all'Accademia di Belle Arti epone e partecipa a numerose personali e collettive. Verso l’inizio degli anni Novanta vive in Francia, a Lille, per un breve periodo, seguitando a dipingere. Attualmente vive e lavora in provincia di Novara.