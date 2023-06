Truffa il cliente consegnando carta invece della droga. E l'altro chiama la Polizia

Truffa l'acquirente, cedendogli un pezzo di carta al posto della droga. E il cliente, arrabbiato per la fregatura presa, chiede l'intervento delle forze dell'ordine contribuendo a far arrestare il pusher.

Sono grotteschi i contorni della vicenda che hanno portato, la Squadra Mobile e le Volanti della Questura di Vercelli ad arrestare un 23enne marocchino per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’intervento è nato da una segnalazione fatta al 112 da un connazionale dell’arrestato il quale riferiva di aver pagato 150 euro per l’acquisto di una dose di cocaina, asserendo però di non aver trovato all’interno dell’involucro la dose pattuita ma solo della carta.

Giunti sul luogo, i poliziotti hanno immediatamente sottoposto l’uomo a perquisizione estendendola anche alla sua abitazione ove, all’interno di un passeggino nella disponibilità del 23enne, hanno rinvenuto circa 180 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e cocaina già suddivisi in dosi pronte per essere spacciate, oltre a materiale atto al frazionamento e al confezionamento delle sostanze e la somma contante di 1.300 euro in banconote di piccolo taglio, tutto posto sotto sequestro.

Al termine della stesura degli atti di rito l’uomo è stato portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.