Come controllare i messaggi di un altro numero senza il loro consenso

Vi è mai capitato di essere curiosi di sapere cosa dice qualcun altro nelle sue conversazioni private? A volte potreste sentire il bisogno di sapere cosa succede nella vita di una persona cara, per garantire la sua sicurezza e il suo benessere.

Qualunque cosa vi spinga, è possibile leggere i messaggi di qualcuno senza il suo consenso utilizzando strumenti e tecniche specifiche. Questa guida completa vi illustrerà tre metodi comprovati per raggiungere questo obiettivo, tra cui l'utilizzo di applicazione per ricevere sms di un altro numero .

Tre metodi per leggere i messaggi in remoto

Prima di approfondire ogni metodo, diamo un'occhiata a una tabella di confronto per capire i pro e i contro di ogni approccio:

App di monitoraggio: il modo migliore per leggere I Messaggi Da Remoto

Probabilmente il modo più efficace per accedere segretamente ai messaggi di testo di qualcuno, le app di monitoraggio offrono una serie di funzioni per spiare senza problemi. Permettono di accedere non solo ai messaggi di testo, ma anche alle chat dei social media e persino ai registri delle chiamate. Ecco i motivi principali per cui le app di monitoraggio sono il nostro metodo preferito:

Installazione semplice : l'installazione di un'app di monitoraggio richiede solo pochi minuti e può essere effettuata in modo discreto. Accesso remoto : Con una buona app spia, è possibile accedere ai messaggi dell'obiettivo da remoto da qualsiasi dispositivo dotato di connessione Internet. Monitoraggio in tempo reale : le app spia consentono di accedere in tempo reale ai messaggi dell'obiettivo, assicurandovi di non perdere mai nessuna informazione. Modalità stealth : le migliori app di monitoraggio operano in modalità completamente stealth, rendendosi invisibili all'utente target.

Come leggere i messaggi di testo cancellati con le applicazioni di monitoraggio

Le app di monitoraggio dei messaggi di testo differiscono in termini di configurazione e impostazione. Abbiamo scelto le più semplici per iniziare, ecco i passi da seguire:

Iscrivetevi a un'applicazione di monitoraggio affidabile, come mSpy o Eyezy, e create un account. Selezionare il tipo di dispositivo di destinazione. Seguite le istruzioni per l'installazione fornite nella dashboard del vostro account mSpy. Una volta effettuato l'accesso alla dashboard, è possibile selezionare "Messaggi di testo" dal menu principale per iniziare a visualizzare immediatamente i messaggi SMS.

A cos’altro si può accedere con le app di monitoraggio

Con la giusta app di monitoraggio, è possibile fare molto di più che leggere i messaggi di testo. È anche possibile:

Visualizzare i registri delle chiamate e gli elenchi dei contatti

Traccia la posizione GPS

Monitorare le reti di social media, come WhatsApp, Instagram, ecc.

Recuperare i file multimediali eliminati, come foto e video.

Impostazione di avvisi per parole e frasi specifiche

Bloccare siti web, app, numeri, ecc.

Accesso alle informazioni della rubrica e alle voci del calendario

Le versioni estreme di queste app consentono anche di catturare schermate e registrare i tasti premuti per un monitoraggio ancora più avanzato. Anche se la persona monitorata utilizza un'app di messaggistica crittografata, un'app spia come mSpy sarà comunque in grado di monitorare la sua attività.

Versioni web di Messenger: un'alternativa rapida

Un altro metodo per leggere i messaggi di qualcuno è quello di utilizzare le versioni basate sul web di applicazioni di messaggistica popolari come WhatsApp, Telegram o Viber. Sebbene possa richiedere l'accesso fisico al telefono dell'obiettivo per la connessione, una volta effettuato l'accesso, è possibile accedere alle sue chat da qualsiasi dispositivo connesso a Internet.

Ecco come configurare i messenger basati sul Web:

Aprire l'applicazione sul dispositivo di destinazione e accedere alle sue impostazioni. Cercate l'opzione per abilitare la "Versione Web" o la "Versione Desktop" del messenger e attivatela. Su un dispositivo separato, aprite il browser e visitate il sito web dell'app di messaggistica. Accedete e sarete in grado di visualizzare tutte le conversazioni sul dispositivo stesso.

Tenete presente che questo metodo potrebbe essere più evidente per l'utente, in quanto lascia una traccia di sessioni e accessi attivi. Per assicurarsi che l'utente non ne sia a conoscenza, è necessario disconnettersi sempre dopo aver visualizzato i messaggi.

Backup delle chat: per gli esperti di tecnologia

I backup delle chat sono un'opzione più complessa ma valida per accedere ai messaggi di qualcuno. Questo metodo richiede conoscenze tecniche, in quanto è necessario individuare ed estrarre i file di backup archiviati in servizi cloud come Google Drive, iCloud o e-mail.

Questo metodo consente di accedere agli archivi dei messaggi più vecchi, piuttosto che alle conversazioni in tempo reale. Tuttavia, richiede più impegno e tempo, oltre a una maggiore probabilità di essere scoperti.

Ecco una panoramica generale dei passaggi necessari:

Individuare l'applicazione di cloud storage dell'utente. Trova e scarica tutti i file di backup relativi alla cronologia delle chat. Utilizzate un programma specifico per accedere ai dati di questi file. Ad esempio, per i backup di iCloud è necessario utilizzare iPhone Backup Extractor. Visualizzare e copiare i messaggi per i propri archivi o per condividerli con altri, se necessario.

Conclusione

Per chi cerca una soluzione discreta e completa per leggere i messaggi di un altro numero, le app di monitoraggio sono il nostro consiglio principale. Sono facili da installare e forniscono accesso remoto in tempo reale ai messaggi dell'obiettivo, rimanendo invisibili all'utente. Se siete alla ricerca di tranquillità o semplicemente volete conoscere i messaggi di qualcuno, queste app sono la soluzione migliore.

Tuttavia, se si dispone di tempo e conoscenze tecniche, è possibile accedere ai dati contenuti nei backup iCloud o iTunes di un utente. Questa operazione è molto più complicata e richiede un software specializzato come iPhone Backup Extractor, ma è un'altra strada da prendere in considerazione se necessario.

Ci auguriamo che questa guida vi sia stata utile e vi abbia fornito le informazioni necessarie per prendere una decisione informata.