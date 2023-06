Streetbal alla Fattoria in Città

In Fattoria si gioca a basket: due campi all’ombra del Sant’Andrea.

Lo Streetbal – gare di basket tre contro tre - è una delle novità dell’edizione di quest’anno della Fattoria in Città, per i 15 anni di vita della Asd Basket Club Vercelli Rices.

Tutto è pronto.

Quaranta le squadre iscritte e suddivise in tre categorie (quella dei giovanissimi, dagli esordienti alla under 14; quella degli under 17; e quella dei senior; spazio anche al basket femminile, compreso nella categoria dei giovanissimi).

Si gioca il 3 e il 4 giugno. Finali e premiazioni il 4.