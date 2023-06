Ex Enal, lavori in corso. Slitta l'apertura della piscina

Lavori in corso all'ex Enal, la piscina comunale estiva che, anche quest'anno, verrà gestita dalla società Aquafit di Casale che ha recentemente ottenuto l'affidamento dello storico impianto.

L'apertura slitterà dunque di qualche giorno: «Le previsioni dell'amministrazione comunale sono di aprire entro il 10 giugno», spiega il vice sindaco, Massimo Simion. Molto, ovviamente, dipenderà dai tempi di esecuzione di alcuni interventi in corso sulla sala filtri.

E proprio sulla mancata apertura della piscina di via Tasso, è arrivata, nella giornata di giovedì, l'interrogazione dei consiglieri comunali del Pd.

«Da molti anni la piscina apriva il 1 giugno - scrivono Maura Forte, Michele Cressano, Carlo Nulli Rosso, Manuela Naso, Alberto Fragapane e Alfonso Giorgio -. Considerato che con determina del 24 maggio sono stati approvati interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto natatorio per un importo di euro 67.102,00 con interventi di carattere strutturale si chiede di sapere quando è prevista l’apertura della piscina estiva ex Enal; se i lavori di manutenzione indicati nella determinazione n° 1812 siano necessari per l’esercizio dell’impianto natatori; come si è potuto assegnare la gestione estiva dell’impianto ex Enal in assenza di idoneità strutturale dell’impianto».