Nuovi finanzieri in servizio a Vercelli e Alagna

Nell’ambito della manovra di rafforzamento degli organici del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Comando Regionale Piemonte-Valle D’Aosta ha assegnato due ispettori e tre neo-finanzieri ai reparti operativi di Vercelli.

Gli ispettori, provenienti dalle sedi di servizio di Verona e Susa, sono stati destinati al gruppo di Vercelli e affiancati agli altri colleghi per dare impulso alle indagini di polizia economico-finanziaria e giudiziaria nei prioritari settori della tutela delle Entrate e della Spesa Pubblica.

Un finanziere, in qualità di tecnico del soccorso alpino, ha invece raggiunto la stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna Valsesia ed è stato già impiegato in una delicata missione di soccorso di un escursionista straniero disperso in una zona impervia e boschiva.

Gli altri due finanzieri, assegnati al gruppo di Vercelli, completeranno, a distanza, l’ultima fase del ciclo di studi dei rispettivi corsi di formazione svolti nelle Scuole Alpina di Predazzo e Allievi Finanzieri di Bari svolgendo, nel contempo, i servizi d’Istituto demandati al grado e allo status rivestiti.

L’assegnazione ai reparti territoriali di Vercelli di personale giovane e agli inizi della carriera militare risponde all’esigenza, da un lato, di garantire un adeguato ricambio ai militari che, per ragioni anagrafiche, sono stati posti in congedo oppure destinati ad altre sedi di servizio, d’altro, di incrementare ulteriormente le attività d’indagine e di controllo economico del territorio sia d’iniziativa che su delega dell’autorità giudiziaria.