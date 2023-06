Fattoria in Città: al via la grande kermesse targata Ascom - foto e video

Taglio del nastro davanti ai dinosauri giganti per la 17° edizione della Fattoria in Città.

Da mercoledì a domenica la tradizionale manifestazione targata Ascom colora il centro storico, la zona della basilica e di Parco Kennedy con i variopinti laboratori, gli stand per i giochi, lo spazio dedicato agli animali, al food e allo sport.

Ad aprire le manifestazioni, prima dei saluti istituzionali, l'esibizione delle giovanissime allieve di Danzarte.

Di un grande evento che coinvolge tutta la città, sia sul fronte organizzativo che sul versante della partecipazione hanno parlato il presidente Ascom, Angelo Santarella, il direttore, Andrea Barasolo e il sindaco Andrea Corsaro. Anche quest'anno la Fattoria in Città sarà “diffusa" in diverse zone e coinvolgerà le diverse realtà vercellesi.

«Questa manifestazione - dice Corsaro - ha avuto la capacità di rinnovarsi nei luoghi e nelle proposte e di essere sempre più partecipata»In Parco Kennedy, dove ci sono una delle attrazioni dell'anno, i dinosauri meccatronici giganti, è avvenuto il taglio del nastro con le autorità che hanno poi preso parte al convegno "Road to Esg" dedicato ai temi della sostenibilità.

Intanto, in tutta la zona della basilica, hanno preso il via laboratori e attività sportive che accompagneranno la manifestazione fino a domenica (clicca qui per eventi e orari).