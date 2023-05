Piazza Paietta, al via il cantiere per il rifacimento dei marciapiedi

Sono partiti nella mattina di martedì 30 maggio i lavori di rifacimento dei marciapiedi nella zona di piazza Paietta lato cinema Nuovo Italia.

«Gli interventi - spiega il vice sindaco, Massimo Simion - prevedono una spesa di 180mila euro e sono stati aggiudicati a un'associazione temporanea d'impresa costituita dalla ditta Sogno e Valloggia, e proseguiranno per alcuni mesi».

Al posto della vecchia pavimentazione verranno posate le pietre già presenti in Largo Brigata Cagliari, per dare continuità alla zona. Sarà anche allargato lo spazio agli alberi in modo da garantirne la crescita armoniosa.

«Questa prima parte di interventi va a sistemare la zona in cui i marciapiedi erano maggiormente danneggiati - spiega Simion - ma è intenzione dell'amministrazione proseguire con il rifacimento dei camminamenti in tutta la piazza».

I lavori avviati martedì verranno effettuati attraverso moduli che salvaguardino circolazione e parcheggi.

Intanto, sull'asse piazza Roma - piazza Paietta, sono stati affidati i lavori di riqualificazione della piattaforma stradale di piazza Roma: ad aggiudicarsi l'intervento la ditta bergamasca "Porfidi dell'Isola" che ha offerto un ribasso del 15% sui 754mila euro di base d'asta dell'intervento.