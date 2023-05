«Via le agevolazioni sociali per gli Isee oltre i 38mila euro. Ma i fondi vanno reinvestiti nel settore»

Gentile direttore,

Lo scorso consiglio comunale ha visto l’approvazione delle nuove tariffe dei servizi a domanda individuale, inclusi i servizi sociali (tele soccorso, assistenza domiciliare, centro diurno e servizio di ristorazione), per i quali l’Amministrazione ha deciso di eliminare le agevolazioni previste per le fasce Isee superiori ai 38mila euro.

Un’operazione che può avere una logica se intesa con un’ottica di redistribuzione e non semplicemente di taglio di risorse dedicate al sociale, utilizzate per far quadrare il bilancio del Comune e le sue spese.

Per questo motivo abbiamo proposto con un emendamento di utilizzare le risorse economiche derivanti da questo taglio per aumentare le agevolazioni sui servizi sociali per le fasce economicamente più fragili.

La maggioranza (che in consiglio ha visto la quasi totale assenza del gruppo di Forza Italia) ha bocciato questa proposta e ha proceduto al taglio per gli Isee oltre i 38mila euro, peraltro affermando di non sapere neanche quante risorse economiche verranno risparmiate con questa operazione.

Dopo il mancato innalzamento dell’esenzione IRPEF e l’aumento dei costi della TARI, un altro esempio di come quando l’assenza di programmazione e la mancanza di attenzione per le persone si combinano, si generano politiche come queste, prive di logica, visione e vicinanza alle reali esigenze delle persone.

Che non sono le iniziative a spot che ogni tanto vengono pubblicizzate con estrema esaltazione dalla giunta, ma che sono esigenze di ascolto, dialogo e, quando possibile, sostegno.