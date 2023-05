Rices Under 13: quarti in Coppa Piemonte (ma la stagione è da incorniciare)

Coppa Piemonte: ai Rices Under 13 solo il quarto posto dopo le sconfitte rimediate contro il Settimo (47 a 48) e contro il Kolbe (41 a 58), sabato e domenica a Piossasco.

Classifica finale della Coppa Piemonte Under 13: Giaveno al primo posto; Settimo al secondo; Kolbe al terzo; Rices Vercelli al quarto.

Aver conquistato l'accesso alla Final Fuor di Coppa Piemonte per i ragazzi allenati da Max Acquadro è comunque un successo: sono arrivati alla finale di Piossasco dopo aver inanellato un filotto con ben 10 successi consecutivi.

---------

FINAL FOUR

Piossasco, sabato 27 e domenica 28 maggio

Settimo-Rices 48-47

Rotoli 19, Torres 1, Bonetti 8, Bassini 4, Spinelli 15, Perotti, Culhaj, Cerone, Brusa, Marinato, Panico, Vucaj.

Kolbe-Rices 58-41

Rotoli 6, Vucaj 10, Spinelli 8, Bonetti 12, Bassini 2, Torres 1, Cerone 2, Cerone, Marinato, Tarello, Brusa, Panico.

Allenatore: Max Acquadro

Vice allenatore: Fabio Poletto.

Dirigente accompagnatore: Davide Tarello.

Prima partita sabato contro il Settimo, che i Rices in questa stagione avevano già affrontato e sconfitto. Nonostante i troppi errori sotto canestro e un arbitraggio piuttosto casalingo i Rices se la sono giocata comunque giocata (hanno perso per un tiro libero segnato nei 9 secondi finali).

Nella finale per il 3° e $° posto (complice la stanchezza e un infortunio a Rotoli, che per una botta è rimasto fuori nel secondo e terzo quarto) sono crollati. Partita senza storia, lo dicono i parziali (7-19; 12-13; 11-19; 11-7). Il Kolbe ha vinto con merito, così come, con merito, il Giaveno si è aggiudicato la Coppa Piemonte.

Una nota stonata, da registrare: al vice di Acquadro, Fabio Poletto, è stato impedito di sedere in panchina, perché minorenne. Questa mancanza di elasticità (ma a un sedicenne è però consentito di arbitrare) ci è sembrata eccessiva anche perché, alla fin fine, ha rovinato il ricordo di una due giorni comunque ben organizzata.

IL BILANCIO DELL'ANNO

Il “pallottoliere” di fine anno dei Rices Under 13 dice questo:

8 vittorie e 6 sconfitte nella Prima fase.

8 vittorie consecutive nella fase eliminatoria di Coppa Piemonte.

2 vittorie nella qualificazione alla Final Four (per un totale di 10 vittorie consecutive)

2 sconfitte nella Final Four

Per un totale (niente male )di 18 vittorie e 8 sconfitte.

PRESENZE E CANESTRI

Giocatori utilizzati:

Rotoli (22 partite), Spinelli (22), Bassini (22), Bonetti (21), Perotti (21) Vucaj (20), Brusa (20), Culhaj (19) Tarello (18), Cerone (17), Panico (14), Capaliku (14), Marinato (13), Torres (10), Di Simone (10), Ponticorvo (5), Carruba (7), Seitaj (4), Autino (4), Perucca (3), Bordin (2), Viviani (1).

Punti realizzati nel corso della stagione.

Al primo posto Rotoli: 269

Al secondo Spinelli: 254

Al terzo Bonetti: 207

Seguono: Vucaj (150), Bassini (107), Tarello (96), Perotti (92), Marangoni (67), Brusa (67), Cerone (49), Torres (36), Culhaj (32), Marinato (26), Panico (12), Ponticorvo (8), Carruba (4), Capaliku e Di Simone (2).