Under 17 della PFV: quarto posto regionale della categoria

CAMPIONATO UNDER 17 -

Finali per il titolo regionale

1° posto- Arona Basket – Conte Verde Basket Rivoli

3° posto

Gara 1 –

Pallacanestro Femminile Vercelli – Lettera 22 Ivrea 42-45

Venerdì 19/5 ad Alice Castello – Pal. Comunale via Cossano s.n.c. ore 20,00

Gara 2 -

Lettera 22 Ivrea - Pallacanestro Femminile Vercelli 44-37

Mercoledì 28/5 -Palestra Gramsci 1- via Alberton 10 – Ivrea ore 19,45

Parziali: 9-8; 19-25;33-33)

Tabellino PFV gara 2: Cafasso 4; Giuliani; Rizzato 3; Arca; Giorgi 5; Pintonello;

Prinetti 10; Nicolotti; Barbero 11; Momo 4; Dipace; Dikrane; All.re Javier Adipe Alsina.

Finisce qui anche il campionato delle Under 17 della PFV che, sconfitte a Ivrea da Lettera 22 per 44-37, perdono la chance dello spareggio in casa loro e si piazzano al quarto posto regionale della categoria (fatta esclusione per il torneo Under 17 “èlite”) conseguendo un risultato comunque importante e gratificante per il settore giovanile della società.

La squadra, presentatasi ad Ivrea senza Carrozza e con Momo, seppure in campo, in non perfette condizioni a seguito dell’infortunio ad una caviglia, è stata in lizza per la vittoria finale per oltre tre quarti di gara, ma ha poi ceduto di schianto nel finale.

Infatti dopo il 9-8 del primo periodo, le ragazze di Adipe Alsina riuscivano a piazzare un primo break nel 2° quarto (10-17 il parziale) per chiudere la prima metà di gara avanti di sei punti (19-25).

Nel terzo periodo, però, Ivrea riusciva a ricucire, recuperando tutto lo svantaggio sino alla parità al 30’ (33-33) in una gara tirata ma non bella, a detta dei presenti sugli spalti.

Nell’ultima frazione nessuno segnava più per oltre cinque minuti, a coronamento di una partita, come detto, certamente poco brillante su ambo i fronti. Nel finale, però, Ivrea aveva qualcosa da dare in più mentre le vercellesi, fatta eccezione per un paio di giocatrici, non trovavano più spunti utili per andare a canestro, realizzando solo 4 punti contro 11 delle avversarie cedendo improvvisamente.

Al di là di questa sconfitta, dunque, che lascia un po’ il tempo che trova, complessivamente la stagione delle Under 17 della PFV va valutata senz’altro in modo positivo, considerate le iniziali difficoltà conseguenti alla “diaspora” di alcune giocatrici storiche del gruppo ciglianese ed alla necessità di assemblaggio di quelle che sono rimaste con le compagne provenienti da altri gruppi del settore giovanile della società.

In questo, grande merito va ascritto all’allenatore Javier Adipe Alsina, alla prima esperienza con questa squadra, che ha avuto un ottimo impatto con le ragazze da lui condotte in partita.

In conclusione, quindi, deve essere riconosciuto il giusto merito al medesimo e, soprattutto, all’intero gruppo di ragazze che si è creato, insieme con tutto lo staff dirigenziale, per il conseguimento del quarto posto regionale che, come detto, è indubbiamente un risultato di rilievo.