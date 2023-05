Pulizia strade: piano straordinario di Asm e Comune. Da inizio anno 1000 interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati

Interventi di pulizia straordinaria del centro cittadino di Vercelli, disposti da Asm di concerto con l’Amministrazione Comunale: mercoledì 24 e giovedì 25 maggio le macchine spazzatrici e gli operatori Asm saranno mobilitati per effettuare una puntuale ripulitura delle strade e delle piazze cittadine, a partire da via De Amicis e via Felice Monaco, compresa l’area antistante il Palazzo di Città, per poi estendersi da via Quagliotti agli Uffici Provinciali e quindi piazza Solferino. Il giorno successivo si continuerà da piazza Solferino e sui controviali da via Stara a xorso Palestro. Per agevolare i lavori di pulizia sarà vietata la sosta nelle zone interessate.

leggi anche: PULIZIA STRADE: I DIVIETI DI SOSTA

«Questa attività rientra negli interventi di igiene urbana per assicurare la pulizia e il decoro della città - spiegano da Asm -. Un piano articolato che già negli scorsi mesi ha visto l’intensificazione dei lavaggi dei portici e delle strade del centro con estensione alla media periferia; il potenziamento del servizio meccanizzato di spazzamento e pulizia delle strade, anche grazie all’entrata in servizio di nuovi mezzi. A completamento delle azioni volte a migliorare la qualità e la vivibilità urbane, nei primi mesi del 2023 sono stati effettuati ben 1000 interventi di rimozione e di pulizia dei rifiuti abbandonati».