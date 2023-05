Volley: i risultati delle giovanili

U13 trasferta ad Aqcui terme

Acqui pallavolo –Omnianet S2M Vercelli 3-0 (25-11 25-15 25-7)

Nuova trasferta per le u13 OMNIANET impegnate nel torneo “Coppa Comitato” organizzato dal TST, dove si sono confrontate a sorpresa con le u13 di Acqui reduci dalla “final four” territoriale.

Buone le prestazioni, in campo si comincia a definire ruoli e posizioni, dicono i tecnici Cerutti-Paggi, sicuramente l’allenamento intenso sta dando i risultati, nel primo set seppur con un po’ di timore per le avversarie, le raga riescono a mantenere il controllo della gara, ma la superiorità delle avversarie presto si evidenzia concludendo con un parziale di 11-25.

Nel secondo set la voglia di ripresa si fa sentire riuscendo a strappare qualche punto in più.

Sicuramente giocare con delle avversarie forti è sempre propedeutico, peccato per la mancata soddisfazione di conquistare almeno qualche punto.

In Campo: Alfieri, Bonni, Brunelli, Cerruti, Conti C., Conti E., Costanzo, Cusumano, Heqimi, Nicodemo.

All.: Cerutti Paggi

San Maurizio (NO) 23-05-2023

MINIVOLLEY S3

Grande partecipazione S2M Volley Play Errea al Torneo S3 di volley organizzato dal Sammaborgo a San Maurizio d'Opaglio. Ben 47 squadre partecipanti divise tra le varie categorie si sono affrontate al palazzetto a causa del maltempo.

Una partita dopo l'altra le vercellesi si sono sfidate con Team Volley Novara, Sammaborgo, Gessi Valsesia, San Giacomo Novara, Fortitudo Occimiano, Koala Fontaneto, fino ad arrivare alle semifinali e finali in due categorie. Vittoria netta nella categoria 2011/2012 per Conti Elisabetta, Nicodemo Greta e Alfieri Rachele (Atlete 2011) che hanno sconfitto in semifinale le compagne, tutte del 2012, Lara Scalone, Amanda Avilia, Elena Costanzo. Quest'ultima squadra si è poi aggiudicata il terzo scalino del podio. Buoni piazzamenti anche per le altre due formazioni con Margherita Molinaroli, Albina Cullhaj, Alice Cremonesi, Elena Mutti, Giulia Cadeddu, Melita Hisaj.

Nella categoria Green 2013 solo vittorie per la formazione vercellese con Gioia Tardivo, Rahiana Ezzanoui, Chiara Davide e Caterina Bianco fino alla partita finale che le ha portate sul primo gradino del podio.

Grande impegno anche nella categoria white con le piccole Matilde Mangone, Sofia Fontana, Rama Ezzanoui con le mascotte Arianna e Diana sempre a bordo campo.

Molta soddisfazione per il sodalizio vercellese guidato da Laura, Giulia, Zoe e Serena che grazie alla disponibilità dei genitori ha potuto partecipare con questo bel numero di atlete al torneo.

Il confronto ai tornei con altre realtà è utile per la crescita sportiva ma soprattutto personale delle atlete che imparano ad essere più autonome, solidali e a socializzare con altre bimbe che condividono la loro passione.