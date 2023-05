CertiLingua*: interagire in contesti internazionali in due o più lingue, ma non solo

Dall’anno scolastico 2019-20 l’IIS Lagrangia fa parte della rete di scuole piemontesi aderenti al Progetto “CertiLingua®- Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e competenze europee/internazionali”, nato con lo scopo di soddisfare l’esigenza di una attestazione internazionale di supporto al plurilinguismo e alla mobilità degli studenti, un incentivo per conseguire risultati eccellenti nelle competenze sia linguistiche sia interculturali che testimonia impegno sociale a livello europeo.

CertiLingua® costituisce un elemento di valore aggiunto al Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, poiché attesta la capacità del diplomato di interagire in contesti internazionali in due o più lingue straniere, oltre la lingua madre.

Lunedi 15 maggio si è svolta, presso il Convitto Nazionale Umberto I a Torino, la cerimonia di premiazione delle eccellenze, alla presenza del Direttore Generale dell’USR Piemonte, Stefano Suraniti, della Referente Nazionale, Gisella Langé e della Referente Certilingua per il Piemonte, Antonietta Centolanze. Sono stati quindi consegnati a due allievi del nostro Istituto, Gloria Bonfanti e Filippo Vezzoli, gli attestati CertiLingua®.

Gloria commenta così la sua partecipazione: “È stata una bellissima cerimonia che ha rafforzato la mia decisione di procedere nello studio delle lingue anche in ambito universitario. È stato molto incoraggiante sentirsi parte di una comunità così ampia, variegata e solidale come l’Europa. CertiLingua® inoltre, è stato per me un percorso di crescita dal punto di vista umano, che mi ha permesso di riflettere su cosa significa vivere l’Europa: l’Europa infatti non è solamente un insieme di istituzioni, bensì rappresenta una forma mentis basata sull’apertura e sull’incontro di culture diverse. Il diploma è indubbiamente un traguardo indimenticabile, che considero però un punto di partenza per vivere esperienze interculturali sempre nuove.”

Poiché CertiLingua ® certifica che il diplomato ha acquisito particolari competenze che gli consentiranno di perfezionare la propria istruzione in un contesto europeo/internazionale, Filippo Vezzoli è partito alla volta dell’Università di Leiden all’Aia (Paesi Bassi) dove sta frequentando la Facoltà di International Studies e, seppur non presente alla cerimonia di consegna degli attestati, ha voluto lasciarci il bilancio della sua esperienza: “ L'esperienza con CertiLingua ® ha avuto un'importanza particolare per me. Lo studio delle lingue infatti va oltre gli esami ufficiali, lo studio della grammatica e del lessico: si tratta di un quadro più ampio con cui assimiliamo la cultura degli altri Paesi espressa attraverso la lingua stessa. La mia esperienza universitaria nei Paesi Bassi mi ha reso consapevole del fatto che siamo uniti nella diversità. Attraverso CertiLingua ® ho potuto inoltre riflettere sul ruolo fondamentale che le lingue rivestono per comunicare questa diversità che ci accomuna.”

Il conseguimento di tali risultati è frutto anche del lavoro di coordinamento svolto dalle Referenti dei Dipartimenti di Lingua Francese, Inglese, Spagnola e Tedesca dell’Istituto che si ringraziano per la disponibilità sempre dimostrata. Quest’anno ben cinque studenti parteciperanno a tale Progetto: a loro l’augurio di raggiungere un traguardo così ambito.