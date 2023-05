Distretto del Commercio valsesiano: 312mila euro per ammodernare i punti vendita

È stato pubblicato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto agli esercizi commerciali micro e piccoli del territorio valsesiano. A disposizione ci sono 312.500 euro, che verranno divisi tra i progetti ammessi.

Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Varallo www.comune.varallo.vc.it/

ed è disponibile anche sui siti istituzionali dei partner del Distretto. Per partecipare, occorre presentare domanda telematica (la procedura è disponibile sul sito del Comune di Varallo) tra le ore 10 del 16 giugno e le ore 16 del 31 luglio 2023. Al modulo di domanda compilabile direttamente on line dovranno essere obbligatoriamente allegati i preventivi e/o le fatture degli interventi inseriti.

«Nelle prossime settimane organizzeremo incontri informativi – spiega Alberto Daffara, vicepresidente dell’UMV e Assessore al Commercio dell’Ente – uno sarà a Scopello, per i commercianti della Val Grande, e un altro a Rimasco per i negozi della Val Sermenza, in modo che tutti possano conoscere le opportunità di questa iniziativa. Ringrazio il Comune di Varallo che, in qualità di capofila, si occupa di tutta la parte amministrativa: ricordo che è una opportunità importante per rinnovare il tessuto commerciale della nostra valle, elemento fondamentale per offrire servizi adeguati ai turisti. Tutte le informazioni si trovano sul sito del Comune di Varallo e dei Comuni dell’Unione Montana: i commercianti che dovessero avere difficoltà – conclude – possono fare riferimento a me per avere tutte le informazioni che possono essere loro utili».

Quali sono le spese ammissibili? Si può presentare domanda di finanziamento per interventi di ammodernamento e miglioramento dell’esterno delle attività commerciali (vetrine, dehors, insegne, facciate, pergole, tende, illuminazione); interventi per l’ammodernamento delle attività su area pubblica, acquisto di macchinari, attrezzature, apparecchi per nuove attività avviate non oltre un anno prima della data di pubblicazione del presente bando.

Le spese sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse, eccetto i casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e dunque non sia recuperabile dallo stesso.

Il contributo è concesso automaticamente: le domande ammesse saranno finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento dei fondi sulla base della ripartizione territoriale dello stanziamento, che prevede: 92.500 euro ciascuno per i Comuni di Quarona e Varallo, 75mila euro per Alagna, 1.000 euro per Piode, 5mila euro per Rossa, 1.250 euro per Vocca, 42500 euro per gli altri Comuni del Distretto.

Il finanziamento verrà calcolato applicando sulla spesa ammissibile totale diverse percentuali di contributo, ben evidenziate nel bando; il contributo massimo previsto è del 95% della spesa sostenuta (per un importo non superiore a 2.850 euro).I contributi verranno erogati al termine della verifica della documentazione presentata, e comunque entro 20 giorni dalla richiesta del COR su RNA. Sarà il Comune di Varallo (capofila del Distretto) ad erogare i contributi, previa conferma della regolarità contributiva del richiedente.

«Invito i commercianti valsesiani a partecipare a questo bando – commenta il Presidente dell’UMV Francesco Pietrasanta – una chance importante per qualificare i punti vendita, per dotarsi di nuove attrezzature e per migliorare dunque l’offerta e l’attrattiva dei loro esercizi: il Distretto della Valsesia nasce con lo scopo di sostenere il commercio, rilanciarlo e renderlo parte integrante del “pacchetto Valsesia”, ossia di un’esperienza di “qualità globale”, che comprende il paesaggio, la cultura, l’accoglienza e anche la possibilità di fare acquisti in ambienti invitanti e curati. Buon lavoro!».