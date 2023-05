Pulizia strade in piazza Mazzini: i divieti di sosta

Nei giorni 24 e 25 maggio, Asm Vercelli eseguirà in piazza Mazzini interventi di pulizia della sede stradale. Per consentire lo svolgimento degli interventi è stato disposto il temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, secondo il seguente programma: mercoledì 24 maggio, dalle 6 alle 8: carreggiata nord (ambo i lati da via De Amicis a via Monaco, compresa area antistante il Palazzo di Governo); dalle 8 alle 9 carreggiata ovest (ambo i lati da via Quagliotti agli uffici provinciali); dalle 9 alle 10: carreggiata sud (ambo i lati da piazza Solferino a via Quagliotti).

Giovedì 25 maggio, invece i divieti riguarderanno dalle 6 alle 9 la carreggiata est (ambo i lati da piazza Solferino a via Monaco), compreso il controviale (da via Stara a corso Palestro).