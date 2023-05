I vigili del fuoco vercellesi al lavoro a Faenza: oltre dieci persone salvate nella notte - foto

Il personale dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli è al lavoro, dalla giornata di ieri, martedi 16 maggio, nel Comune di Faenza, in provincia di Ravenna, per il soccorso alla popolazione colpita dall'alluvione che ha devastato varie province dell'Emilia Romagna, provocando l'esondazione di 21 fiumi, frane e allagamenti diffusi in 24 comuni e, purtroppo, ben nove morti.

Nella scorsa notte, grazie anche all'attività del personale vercellese, sono state tratte in salvo oltre 10 persone rimaste bloccate dalla furia delle acque nelle proprie abitazioni.

Il personale, specializzato in operazioni di soccorso fluviale e alluvianale, sta operando nell'ambito del modulo operativo di contrasto al rischio acquatico, costituito da 5 unità del Comando di Vercelli e 4 unità del Comando di Novara.

Le operazioni vengono condotte senza sosta sulle 24 ore.