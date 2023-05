«Sui passi di don Pollo»: gli Alpini ricordano i 25 anni dalla beatificazione del cappellano

Il 23 maggio di venticinque anni fa, eravamo nel 1998, l’allora Papa, oggi San Giovanni Paolo II, nella sua indimenticabile, visita a Vercelli, elevava agli onori degli Altari, il sacerdote vercellese don Secondo Pollo, che divenne il primo Beato Alpino.

Don Secondo, Medaglia d’Argento al Valor Militare, la cui motivazione recita “Cappellano di un battaglione alpini, durante alcune giornate di combattimento, malgrado le precarie condizioni fisiche, si prodigava sotto il violento fuoco nemico, per portare la parola di fede e il conforto spirituale ai combattenti delle prime linee. Con ardimento e sprezzo del pericolo si spingeva ove più ferveva la lotta e, mentre assolveva il suo ministero, veniva mortalmente colpito da pallottole di mitragliatrice. Noncurante di sé, mentre esortava a curare gli altri feriti, serenamente spirava” — 26 dicembre 1941 - Dragali (Montenegro)- nella cerimonia di beatificazione venne definito da Giovanni Paolo II° “...ai cappellani militari del mondo intero un esempio di come si amano e si servono i propri fratelli sotto le armi, ed agli alpini un modello e un protettore dal cielo”.

Dopo la straordinaria dimostrazione di devozione delle Penne Nere al Beato Vercellese, che in centinaia hanno visitato il piccolo memoriale che da anni viene realizzato in occasione delle Adunate Nazionali e che, quest’anno, è stato ospitato nel Duomo di Udine, l’Associazione “Amici di don Pollo” e il gruppo Alpini di Vercelli “Don Secondo Pollo” organizzano per domenica 21 maggio la manifestazione “Sui passi di Don Pollo”.

L’appuntamento è fissato alle ore 8 sul sagrato del Duomo da dove, alle 8,30 si partirà verso Larizzate dove, alle 10,15 il diacono Roberto Mattea, anch’egli Alpino, celebrerà la Liturgia della Parola (Valida per il soddisfacimento del Precetto Festivo).

Al termine, attraverso le strade di campagna che percorreva don Secondo da giovane sacerdote, passando per la Cascina Varola, si tornerà verso il Duomo di Vercelli dove don Secondo venne beatificato. Dato il particolare momento meteorologico, in caso di cattivo tempo, la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi. Per ulteriori informazioni l’alpino Maurizio Mattiuzzo è disponibile al numero 335 786 66 55.