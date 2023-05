Azalee della ricerca: oltre 400 piantine distribuite con i consigli per la salute

L’Azalea della Ricerca è sinonimo di Festa della Mamma. Il fiore di Fondazione AIRC è, infatti, diventato il simbolo di questa speciale ricorrenza. Una preziosa alleata per la salute al femminile e per il lavoro dei ricercatori sostenuti da AIRC, un regalo speciale per le mamme e per le persone cui vogliamo bene, per sostenere il lavoro dei migliori scienziati impegnati a sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate per i tumori che colpiscono le donne.

Domenica 14 maggio, volontari sono stati presenti anche a Vercelli, in piazza Cavour, dove sono state distribuite oltre 400 piantine insieme ad una speciale guida con informazioni sulla prevenzione “età per età” salute e cura dei tumori e a un biglietto d’auguri tematico.



Airc è stato presente anche a Prarolo dove sono state distribuite in poco tempo circa 70 azalee, con il supporto di Carla Saviolo che ringrazia tutti i partecipanti, giunti anche dai paesi limitrofi, per lasciare il loro contributo per dimostrare la loro vicinanza di lunga data ai ricercatori e il loro sostegno alla lotta contro il cancro, in onore della festa della mamma.