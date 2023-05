Rices, calato il sipario sulla stagione, si riparte dalla D

Vercelli Rices – College Novara 73-78

Tabellino Rices.

Chiantaretto 12, Agoglia 22, Maccapani, Conte, Cappello 2, Liberali 10, Volpe 7, Skilja 7, Gamba 7, Vercellone 4, Cattaneo 2, El Hammami.

Allenatore Antonio Galdi. Vice Max Acquadro.

Ultima gara, si riparte dalla D.

Non era certo una finale (il College, già salvo, era incompleto, e Galdi ha fatto ruotare i 12 convocati) ma i Rices, ancora una volta, non sono riusciti a vincere, vuoi per un pizzico di immotivata paura vuoi per un po’ di leggerezza soprattutto dei due senior.

Molto bene Agoglia, in gran serata (22 punti) anche se ha perso qualche palla di troppo, e bene i giovani, Skilja, Volpe eccetera.

E proprio la valorizzazione dei giovani era l’obiettivo di partenza di questo campionato. Nel 2023-2024 si riparte da loro (più qualche elemento di esperienza), si riparte dalla D, con la speranza che il pubblico possa accedere al Piacco con delle tribune fatte e finite per l’inizio del nuovo anno agonistico.

Il problema dell'accessibilità e della fruizione del Pala Piacco riguarda - considerando i Rices (prima squadre e giovanili), la Pallacanestro Femminile Vercelli (prima squadre e giovanili), il minibasket (Bugs) e i Mooskins (che giocano in promozione) all'incirca trecento atleti (più famiglie e supporters).