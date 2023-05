Sindacati in piazza in difesa della sanità pubblica

Cgil Vercelli Valsesia, Cisl Piemonte Orientale e Uil Biella Vercelli tornano in piazza difesa della Sanità pubblica.

Martedì 16 maggio, dalle ore 10, le organizzazioni sindacali saranno presenti al mercato di Vercelli per un volantinaggio tra la cittadinanza. «Già lo scorso 13 aprile - spiegano gli organizzatori - avevamo effettuato un presidio con volantinaggio all’ingresso dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, in concomitanza della Conferenza dei Sindaci, per manifestare il disagio e il disservizio a livello provinciale del Servizio Sanitario Nazionale».

L’attenzione dei sindacati resta concentrata sui temi della programmazione a livello regionale, considerata del tutto carente, sulle liste d’attesa e sul tema della carenza di medici e di professionisti del settore sanitario in generale. La richiesta dei sindacati è di potenziare i servizi territoriali di base, e di attuare un piano straordinario di assunzioni che consenta di coprire le carenze d’organico senza ricorrere alle costose prestazioni dei gettonisti.