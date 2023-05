180 rider a Vercelli con Myg Team & Icyff

Quando il mondo MYG (outdoor) incontra ICYFF ( Groupcyling ) il risultato non può che essere pazzesco.

Esattamente è ciò che è accaduto sabato 6 Maggio a Le Acacie, ben 180 partecipanti (numeri che fanno pensare a una gara in linea) si sono incontrati per la special class nata ed ideata dalla squadra Vercellese.

Passione, fatica e sudore ma soprattutto tanto divertimento grazie ad un gruppo di organizzatori esperti che ne ha garantito il successo come ha sottolineato anche l’assessore allo Sport, Eventi e Manifestazioni Domenico Sabatino.

Un evento nato per far incontrare due realtà apparentemente simili ma nello stesso tempo diametralmente opposte, l’indoor cycling è uno sport che pone come obbiettivo il miglioramento personale del singolo atleta attraverso musica e allenamenti specifici mentre l’outdoor è una continua sfida con sé stessi e con tutto ciò che fa parte dello stare in strada, sia in gara che in una gita fuori porta con gli amici.

Musica – Watt – Emozioni uniche grazie ai professionisti dell’indoor cycling che per tre turni hanno dato spettacolo sulle bike.

E' stato un successo – erano anni che a Vercelli non si vedeva un evento di questa portata e l’obbiettivo numero uno del TEAM MYG è stato pienamente centrato, fare un qualcosa di unico e farci promozione nella nostra città.

«Bravissimi tutti. Uno spettacolo. Vedere il mio gruppo così unito e spensierato è stato davvero emozionante. Il mio grazie va a tutti coloro che hanno partecipato a questo evento e a chi, semplicemente, è venuto a fare il tifo con i nostri colori » ha dichiarato il presidente del Myg Cycling Team Stefano Moro, «passata questa fantastica avventura torniamo su strada per continuare la nostra stagione nei vari circuiti di Gran Fondo e Mediofondo dove stiamo davvero facendo un ottimo lavoro primeggiando ai vertici delle classifiche per club, questa mia prima annata da neo Presidente non poteva iniziare in modo migliore »