Run 4 Hope: annullata la tappa Santhià-Vercelli

E' stata annullata, per le incerte condizioni meteo, la tappa Santhià Vercelli della staffetta Airc Run 4 Hope, attesa a Vercelli per le 15 di oggi, domenica 7 maggio. La decisione è stata comunicata nella mattina di domenica ad Angelo Cappuccio, ultramaratoneta ed ex sindaco di Santhià che avrebbe dovuto correre la tappa.

La staffetta, ideata per raccogliere fondi per promuovere la ricerca sul cancro e, in particolare, sostenere la campagna Airc contro i tumori femminili, prosegue per tutta la settimana attraverso tappe che toccano tutto il Piemonte.