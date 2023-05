Lega a congresso: arriva l'ora di Baglione (candidato unico?)

Lega vercellese a congresso, il 20 maggio, per l'elezione del segretario provinciale. Dopo nove mesi di commissariamento, nel corso dei quali il partito ha perso il ruolo leader nel Consiglio comunale del capoluogo, dissanguandosi nella campagna per portare Alessandro Montella alla vice presidenza della Provincia, l'ex senatore Enrico Montani si prepara a lasciare la sezione provinciale nelle mani del gattinarese Daniele Baglione. L'erede designato, per altro, potrebbe essere anche l'unico candidato alla segretaria. Al sindaco di Tronzano, Michele Pairotto, e al gruppo che, lo scorso settembre, si era esposto a favore dell'ex parlamentare Paolo Tiramani, sarebbe stata paventata la sospensione dal partito in caso di una candidatura: un modo come un altro per evitare di arrivare a una conta dei voti che avrebbe potuto riservare qualche sgradita sorpresa. E per mettere all'angolo anche amministratori e gruppo dirigente che con Tiramani avevano gestito la passata stagione leghista.

Legata a filo doppio con Novara e costretta a fare i conti con un momento politico di certo non favorevole a livello nazionale, la Lega targata Montani ha intanto sospeso il braccio di ferro con Fratelli d'Italia avviato a livello cittadino: niente più comunicati critici verso l'amministrazione Corsaro e, in Consiglio comunale, interventi sempre ben allineati alle decisioni dell'esecutivo. Del resto è complicato, per non dire improponibile, assumere pubblicamente posizioni critiche avendo quattro esponenti del partito all'interno di una giunta che si appresta ad affrontare l'ultimo anno di mandato. E se il centro destra resta unito a livello nazionale, ben difficilmente potrebbero essere messe in discussioni alleanze (o candidati sindaco) a livello di un capoluogo di provincia com'è Vercelli.