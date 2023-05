BDSM: tutto quello che devi sapere sugli accessori

Il BDSM è spesso poco percepito dall'esterno, soprattutto da chi non ha esperienza in questo campo. Tuttavia, le pratiche sessuali legate al BDSM consentono a molti individui di esplorare la propria sessualità, il proprio corpo o la propria personalità. Questo può dare una seconda ventata alla tua vita sessuale, specialmente in caso di bassa libido. Se vuoi aggiungere un po' di pepe alla tua vita sessuale o provare qualcosa di nuovo per scacciare la noia dalla camera da letto, perché non provare gli accessori bdsm? Ecco gli accessori più popolari.

Le manette, il più basilare degli accessori BDSM

Le manette sono uno dei primi accessori che potresti voler acquistare per introdurti nel mondo del BDSM e dei giochi di dominazione-sottomissione. Semplici da usare, ti permetteranno di legare il tuo partner, o lasciarti legare, senza dover padroneggiare le tecniche a volte complesse dello Shibari. Sono anche facili da rimuovere rapidamente. Infatti, quando ammanetti qualcuno, devi sempre tenere presente questo parametro: se la persona immobilizzata va nel panico o non si sente bene, dovresti liberarla immediatamente. Ci sono manette per le caviglie o per i polsi. Ricorda anche di tenere conto delle misure della persona da ammanettare. Le manette troppo corte saranno impossibili da chiudere, mentre le manette troppo grandi si staccheranno da sole. Per quanto riguarda i materiali, puoi scegliere tra pelle, ecopelle, tessuto e metallo, a seconda delle tue preferenze.

Le bende per gli occhi

Bendare il tuo partner o lasciarti bendare può aumentare la sensazione di lasciarsi andare. Una benda sugli occhi può anche essere un modo per mantenere un effetto sorpresa, per concentrarsi sulle sensazioni o per sentirsi meno complessati. Puoi comprare una benda in un sexy shop online. Nulla vieta però di improvvisare con un foulard in tessuto morbido, un nastro largo o una mascherina per dormire.

Il bavaglio

Un bavaglio aiuta a impedire al tuo partner di urlare o parlare troppo. Fai attenzione però: devi essere in grado di terminare il gioco in qualsiasi momento se la persona imbavagliata lo desidera. Se non è in grado di parlare, pianifica prima della seduta un codice non verbale chiaro e visibile che significhi “stop” e presta attenzione alle sue reazioni. Il tipo più comune di bavaglio è il ball gag. Una pallina, di plastica, gomma o silicone, viene posta nella bocca della persona imbavagliata, e una cinghia, di cuoio o finta pelle, permette di chiudere il bavaglio dietro la testa. Ci sono anche bavagli a “morso” come per i cavalli, dove una barra oblunga sostituisce la palla. Così come i bavagli progettati per tenere la bocca aperta. Questi causano qualche disagio e quindi non sono necessariamente adatti a chi si avvicina per la prima volta a questa pratica. Preferibilmente scegli un bavaglio con una pallina o a morso in puro silicone. Quelli di plastica dura tendono a essere scomodi e rischiano di ferire i denti se vengono morsi troppo forte. Per quanto riguarda quelli “di gomma”, di solito hanno un sapore di plastica e la loro composizione è spesso molto discutibile.

La corda per bondage

Le corde per bondage ti permettono di legare in modo molto estetico e forniscono una sensazione diversa da quella delle manette. Tuttavia, prima di iniziare, è indispensabile informarsi sulle norme di sicurezza da osservare. Lo Shibari è un'arte che può essere appresa e che non è priva di rischi. È possibile padroneggiare alcune semplici tecniche leggendo i tutorial sul bondage in rete e allenandosi da soli. Ma non provare tecniche folli o pericolose. Per quanto riguarda la scelta delle corde, quelle in cotone spesso non piacciono ai puristi del BDSM, ma hanno il vantaggio di essere più morbide, e adatte al soft bondage. Puoi anche trovare corde di canapa o iuta appositamente trattate per il BDSM in negozi online specializzati. Non usare corde fai da te o da arrampicata, e soprattutto niente spago. Le corde del bondage hanno un diametro adattato e hanno subito un trattamento che le ha ammorbidite.

Il collare

Per molti appassionati di BDSM, il collare ha un marcato simbolismo. È un segno di appartenenza del sottomesso o della sottomessa al suo padrone o alla sua amante, ed esprime un legame molto forte tra le due persone. Tuttavia, si può anche possedere un collare BDSM solo per gioco. È comodo da applicare, inoltre, puoi attaccare manette o altri accessori bondage. Oppure abbinalo a un guinzaglio per guidare chi lo indossa.

La frusta: attenzione a sceglierla bene

Esistono vari tipi di fruste. Alcuni sono accessori BDSM molto morbidi, che possono essere maneggiati senza pericolo. E altri sono quasi armi, e dovrebbero essere maneggiati solo da persone che hanno una perfetta padronanza dell'utensile, perché possono causare gravi lesioni.

Il frustino

Oltre al suo uso equestre, il frustino è un accessorio BDSM che ti permette di colpire il tuo partner.

Il frustino ha il vantaggio di non potersi disperdere in tutte le direzioni, a differenza della frusta, il cui movimento delle frange è più difficile da controllare. L'asta dritta e la testa piccola lo rendono un accessorio più preciso, sia in termini di portata dei colpi che di area mirata. Fai attenzione, però, a non scegliere un frustino con un'asta troppo lunga se hai difficoltà a mirare. Non vorrai colpire accidentalmente parti delicate del tuo partner mentre cerchi di dargli una bella sculacciata!