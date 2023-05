I mille volti del Marocco, tra colori vivaci, deserto e mistero

Il Marocco è una delle mete più trendy degli ultimi anni che ben si presta ad un giro fuori porta dell'ultimo minuto o per una vacanza lunga, meglio strutturata. Maggio è il mese ideale per visitarlo, complice il clima mite e non troppo caldo, ma questo è solo un suggerimento perché il Marocco è una splendida destinazione adatta tutto l'anno. Un luogo in cui organizzare la propria vacanza, fare escursioni e trascorrere le proprie giornate all'aria aperta. Sono tantissime le cose da vedere in questa terra magica, che confina con l’Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo.

Per non perdersi nulla, immergersi nella cultura di questo splendido luogo e visitare ogni posto, la soluzione più adatta è prenotare un viaggio organizzato, magari affidandosi ad un operatore turistico online come Tramundi per regalarsi un tour completo. I viaggi organizzati in Marocco sono sicuri, completi e vantaggiosi anche dal lato economico; inoltre, vengono sempre studiati con viaggiatori e guide locali per permettere ai traveller di vivere un'esperienza di viaggio unica. Un tour qui, ad esempio, prevede una visita a Marrakech, anche nota come la città rossa per via del colore caratteristico che assumono le sue mura in determinate ore del giorno.

Qui sarà stupendo perdersi nel cuore della città, la Medina, passeggiare tra le vie strette e fare qualche acquisto, contrattando abilmente con i mercanti locali. Una visita ai musei e ai ristoranti locali è l'ideale per avvicinarsi alla loro cultura, anche enogastronomica, assaggiare nuovi sapori ed entrare in contatto con una nuova realtà, magari provando a parlare la loro lingua. Da vedere poi i palazzi marocchini, con i loro interni colorati e arabeggianti, e i giardini, spazi unici in cui ci si può allontanare dal rumoreggiare della città, animatissima per via dei mercanti e il traffico cittadino. Un tour in Marocco può comprendere anche la visita ad alcune città imperiali, come la città di Fez che vanta la Medina più alta al mondo, dichiarata Patrimonio Unesco. Per raggiungere questa destinazione si può noleggiare un 4x4 e salire a bordo per cavalcare le dune del deserto, ammirare il tramonto da una nuova e pazzesca prospettiva, magari fermandosi in un villaggio locale per conoscere i nomadi del deserto e cenare insieme ad una famiglia berbera lasciandosi travolgere dalla musica Gnaoua. Un ottimo inizio per conoscere il Marocco e ripartire quanto prima per esplorare nuovi luoghi come la vivace e moderna Casablanca o la stupenda Chefchaouen, dalle caratteristiche abitazioni color blu.