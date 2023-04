Un treno di Prosecco per lo Scudetto del Napoli

Molto spesso le notizie curiose arrivano da Napoli e per festeggiare lo scudetto non poteva che essere così.

Aurelio De Laurentiis, presidente del calcio Napoli, ha chiesto e ottenuto da Sandro Bottega, imprenditore vinicolo veneto suo amico, a capo di una delle aziende più conosciute del settore, di realizzare 200 mila bottiglie di Prosecco “vestite” di azzurro e con lo scudetto in bella mostra, sapendo che in città e in tutta la regione di brinderà per tanti giorni alle vittorie e allo scudetto della squadra napoletana. Bottega, proprio in queste ore, sta inviando a Napoli una prima tranche di 45 mila bottiglie in 4 diverse versioni (una normale, tutta azzurra, una Premium da 1,5 litri in vernice speciale azzurra dal costo di 50 euro, un’altra in astuccio e una quarta Vip, tutta dorata per le celebrazioni ufficiali.

Entro domenica l’azienda vinicola veneta invierà altre 140 bottiglie che verranno vendute nella grande ristorazione, nei bar, nelle pizzerie e in tutti i tanti club del tifo napoletano. Un affare da circa 3 milioni di euro che si poteva concretizzare solo a Napoli dove la fama e la fame di calcio è notevolissima. La città sembra impazzita dopo la vittoria sulla Juventus e i botteghini del lotto presi d’assalto per giocare 23-87-90, i tre anni degli scudetti.