S2M vince, ma non basta per accedere ai playoff

La S2M Volley onora il campionato vincendo nell’ultima di regular season di serie D per 3-0 a Torino contro la Pagliano & Passerin To Volley, ma Almese vince per 3-2 ed accede ai play-Off al posto delle bicciolane.

Un vero peccato per le atlete di Gherardi e Vigliani, che per un lungo periodo avevano mantenuto meritatamente il secondo posto che permetteva l’accesso alla seconda fase.

Purtroppo, alcune battute d’arresto assieme ai molti infortuni, in particolar modo nel girone di ritorno, non hanno permesso a De Ambrogio e compagne di avere un’atra chance per passare di categoria.

Ciò nonostante, la società è molto soddisfatta di quanto fatto dalle atlete e dallo staff vercellese in questo campionato, che le ha viste protagoniste comunque in ogni occasione

Inoltre, il fatto di aver fatto esordire in serie D molte giocatrici soprattutto giovani e alla prima esperienza in questo campionato sarà molto importante per il futuro della società.

PAGLIANO & PASSERIN TO PLAY - S2M VOLLEY VERCELLI 0-3 (24/26 19/25 20/25)

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia,Breda ( L1), De Ambrogio (13), Fenoglio (6), Ippolito (14), Lupo Laura (12), Ogliaro (5), Patrucco, Saino (L2),Trasente, Vattimo (2), Vercellone Chiara.

ALL: Gherardi, Vigliani