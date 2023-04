Pedalata lungo i viali di Vercelli

Da Flavio Ardissone riceviamo e pubblichiamo.

Un gruppetto di bimbi della scuola d'infanzia Meme Ciocca ha partecipato alla pedalata promossa da Granfondo insieme ai loro genitori e suor Lucia come capofila.

È stato un pomeriggio ricco di gioia di festa in quanto i bimbi in un primo momento hanno ricevuto un braccialetto come distintivo e segno di partecipazione poi hanno fatto il giro in bici nei viali di Vercelli (Corso Italia, viale della Rimembranza e Viale Garibaldi) poi sono tornati nel nostro istituto dove hanno ricevuto la merenda e un piccolo gadget

Successivamente c'è stata la sorpresa che ogni bimbo ha potuto entrare nelle cabine dei mezzi storici di Marazzato Una giornata di gioia all’insegna dell’amicizia fraterna e condivisione tipica salesiana