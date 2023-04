Si spacca «Bentornata Borgosesia»: Sara Costa va avanti da sola

«Ho deciso di proseguire la mia azione come consigliere di minoranza dissociata dai consiglieri Antoniotti e Donati». A meno di un anno dalle elezioni che la videro contendere con impegno la poltrona di sindaco di Borgosesia a Fabrizio Bonaccio, Sara Costa divide la sua strada da quella dei colleghi del gruppo di minoranza "Bentornata Borgosesia".

Una rottura che l'ex candidata sindaco spiega, in una nota, parlando di «evidenti insanabili conflitti alimentati da una divergenza di ideali sopraggiunta dopo l'esito delle elezioni. Si tratta di una scelta tanto sofferta quanto necessaria - prosegue Costa -. Mi sento rassicurata dal fatto che la maggioranza dei candidati che aveva sostenuto la mia lista, siano tuttora convinti di proseguire con me nell'impegno assunto. Siamo pronti a continuare a lavorare per non deludere gli elettori e per mantenere fede alle promesse fatte».