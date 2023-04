Otto nuovi maestri del lavoro in provincia di Vercelli

Sono otto i neo maestri del lavoro della provincia di Vercelli che saranno insigniti, della tradizionale stella al merito. La cerimonia, però, non sarà il 1° maggio ma a dicembre in occasione del centenario di istituzione della “Stella al merito”.

I vari Consolati regionali e provinciali, tra i quali quello di Vercelli, retto da Celestino Tarchetti organizzeranno comunque un evento con i nuovi maestri del lavoro prima di dicembre.

Le “stelle al merito" in provincia di Vercelli andranno a Salvatore Bongiorno, di Vercelli, operaio, ora in pensione per 47 anni alla Compagnia Generale Trattori di Vercelli; a Carola Casazza, di Vercelli, dirigente per 34 anni della Casa d’Aste Meeting Art di Vercelli; a Maria Gabriella Cussotto, di Vercelli, per 42 anni “quadro” alla Banca Sella Holding Spa; a Luisa Dellarole, di Pezzana, impiegata per 33 anni alla Case d’Aste “Meeting Art” di Vercelli.

Quindi a Giuseppe Maiorano, di Stroppiana, impiegato per 42 anni all’industria chimica Birla Carbon Italy di San Martino di Trecate; a Claudio Orecchia, di Vercelli, per 40 anni dirigente alla Cgt Logistica Sistemi Spa di Carugate; a Claudio Roncarolo, di Vercelli, impiegato per 40 anni alla Compagnia Generale Trattori di Vercelli, e a Roberto Zanatto, di Saluggia, per 39 anni “quadro” a Enel Energia di Torino.