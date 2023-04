Rices, una delle peggiori prestazioni dell'anno

College Novara – Rices Vercelli 88-45

Tabellino Rices

Chiantaretto 9; Cattaneo 10; Agoglia 4; Volpe 6; Memaj 4; Conte 3; Paulato 8; Maccapani 1; Vercellone, Skilja; Cappello; El Hammami.

Allenatore Antonio Galdi (vice Max Acquadro).

Novara – A Novara i Rices non hanno solo perso: hanno disputato una delle peggiori partite dell'anno, vanificando i progressi che si erano visti, giornata dopo giornata, grazie al buon lavoro del tecnico Galdi. Ha giocato male un po' tutta la squadra a cominciare dagli elementi un po' più esperti (Chiantaretto, Agoglia, Vercellone, Cattaneo). Si sono salvati, forse, due barra tre giovanissimi.

La squadra ha tenuto per i primi cinque minuti, ben giocati. Sul risultato di 10 a 8 in favore dei Rices ecco il crollo: due amnesie difensive (con un giocatore del College libero sotto canestro) e poi errori a non finire. Oltre all'imprecisione al tiro (ci sta), è mancata la concentrazione, con una serie impressionante di passaggi sbagliati e palle perse. Per 35 minuti su 40, insomma, in campo c'è stato solo il Novara.

Una delle peggiori prestazioni dell'anno, insomma. Che non può essere giustificata da Skilja che non è ancora recuperato o dalla mancanza di Liberali, infortunato. E nemmeno dal fatto, oggettivo, che il College Novara è squadra con elementi più forti ed esperti. Ai Rices è mancato soprattutto il carattere, e questo non fa certo ben sperare per gli ultimi tre appuntamenti della stagione.