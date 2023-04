Pallacanestro femminile Vercelli, successo importante

CAMPIONATO SERIE C - girone promozione

2^ giornata di ritorno

Domenica 23.4.2023 – Vercelli – Palapiacco – Via Donizetti 11 – ore 18,30

Pallacanestro Femminile Vercelli - Moncalieri 65-52

(Parziali:20-15; 35-31; 50-46)

Tabellino: Bassani; Acciarino 18; Deangelis 2; Bracco 21; Leone Sara 7; Bouchefra 4; Sarrocco 3;

Leone Giulia 2; Gentilini 2; Bertelegni 6; Dockrill ; Liberali. Allenatore: Gabriele Bendazzi; ass. all.re Andrea Congionti.

Pur già qualificata per le final four, la PFV aveva necessità di vincere per mantenere il primo posto a parità di punti con Biella, ed ha vinto battendo Moncalieri per 65-52 al termine di una partita che ha visto le vercellesi quasi salire su un ottovolante, tanti sono stai gli allunghi nel corso della gara sempre recuperati dalle torinesi, tranne che nell’ultimo quarto, quando non c’è stato più tempo perché la partita è finita.

Dopo un primo periodo dominato a lungo, con vantaggi anche di +10, dopo alcune rotazioni necessarie a far rifiatare alcune giocatrici del quintetto sceso in campo all’inizio, la PFV si vedeva rosicchiare metà vantaggio sul finale di quarto, che si concludeva 20-15.

Nel secondo periodo la squadra di Bendazzi aveva un leggero calo che consentiva alle avversarie di stare in partita, con Bracco, Sara Leone e Sarrocco a tener viva la fiamma in casa vercellese, e Bouchefra infaticabile in difesa ed a rubar palloni: l’equilibrio, quindi, permaneva ancora a metà gara sul 35-31.

Nel terzo periodo la squadra di Bendazzi si portava nuovamente a +11 al 23’, ma di nuovo qualche quintetto poco equilibrato consentiva alle ospiti di rifarsi sotto, di impattare ma poi tenute a distanza da una serie di canestri di Acciarino, Bracco e Sara Leone, peraltro con diversi errori difensivi di squadra piuttosto evidenti dei quali approfittava Moncalieri per rimanere ampiamente in partita al 30’ sul 50-46.

A questo punto, però, la PFV riusciva a scuotersi dal torpore, e con una difesa attenta di tutte le cinque in campo, trascinate da Bouchefra e Bertelegni, teneva a 6 punti le ospiti, poi, con una serie di canestri di queste ultime due e delle solite Bracco ed Acciarino, riusciva a piazzare un parziale di quarto di 15-6, con cui raggiungeva una meritata vittoria, anche nelle proporzioni (+13) per quel che si è visto in campo.

Ora mancano due giornate alla fine e la PFV ha la certezza del secondo posto in classifica (i punti sono gli stessi di Biella, ma questa è al primo posto in virtù della differenza canestri di +7 negli scontri diretti della prima fase): occorrerà soltanto attendere il termine del girone per stabilire quale squadra, tra Moncalieri e Nole si piazzerà terza per conoscere l’avversaria della semifinale.

Le statistiche:41% al tiro da 2 (26/63); 0% da tre (0/8); 59% ai liberi (13/22). 12 falli commessi contro 11 subiti. 22 rimbalzi difensivi e 10 offensivi. 5 palle perse e 22 recuperate. 8 assist. 1 stoppata data, 0 subite. Valutazione + 69.