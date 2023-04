Tra Vercelli e Cetraro un Patto di amicizia nel segno della Faini

Un legame che segue il filo sottile della maglieria e dei tessuti dei costumi da bagno. Che viaggia sul lavoro di emigranti arrivati a Vercelli per costruirsi una vita. E che, oggi, danza sulle note delle fisarmoniche. E' una storia ricca di curiosi episodi quella che sta dietro il "Patto di amicizia" siglato lunedì mattina in Comune tra il sindaco Andrea Corsaro e Tommaso Cesareo, vice sindaco di Cetraro, centro della provincia di Cosenza.

Il filo è quello del Maglificio Faini, azienda che, dagli anni '30 alla fine degli anni '70, fu tra i protagonisti dello sviluppo industriale di Vercelli, oltre che di un'importante pagina sportiva, legata al basket cittadino. Nel primo dopoguerra, diretto al Sud alla ricerca di un sito in cui realizzare parte della produzione, Donato Faini “incappa" in Cetraro: un paese di poco più di ottomila anime, nella Calabria rurale alla ricerca di una strada verso il futuro. Una serie di casi fortunosi lo convincono a scegliere quel paesino per il suo insediamento, gemello di quello di Vercelli.

«Era una fabbrica da 600 posti di lavoro - racconta Cesareo -: gli stipendi da operaio fecero balzare verso l'alto la qualità della vita dei cetraresi che fino ad allora vivevano di agricoltura e pesca». Alcuni degli operai calabresi vennero a lavorare nello stabilimento di Vercelli e quando tutto il gruppo Faini iniziò il declino che lo avrebbe poi portato al fallimento, nella città del riso c'era già un nucleo di cetraresi, occupato in lavori di vario genere, che ancora oggi è stabilmente inerito nel tessuto sociale.

«Il legame rappresentato dalla ditta Faini e la presenza a Vercelli di persone nate a Cetraro mi aveva spinto già nel 2019 ad avviare i primi contatti con l'amministrazione vercellese - ha raccontato Cesareo -. Oggi abbiamo concretizzato quel percorso con la visita a Vercelli e la firma del Patto di amicizia».

Un percorso condiviso con l'assessore Mimmo Sabatino e con il sindaco Andrea Corsaro: «Parte un cammino che potrà avere interessanti sviluppi sul fronte culturale e turistico», assicura il primo cittadino ricevendo in Comune anche alcuni vercellesi di Cetraro.

Non solo: Cetraro e la Calabria rappresentano il mercato di approdo di alcune delle più belle fisarmoniche prodotte da Cooperfisa, storica azienda di via Donato. Emiliana Roviaro, che guida l'azienda, ha frequentissimi contatti con la realtà calabrese grazie al lavoro svolto in passato da un giovanissimo musicista e docente che si era impegnato per portare la cultura della fisarmonica nei centri della Calabria, dove era già forte la tradizione dell'organetto. «Anche oggi - dice - le più importanti fisarmoniche che produciamo sono destinate a questa terra». E, come in una scatola magica, ogni storia ne trascina con sé un'altra: «Al confine di Cetraro - racconta Cesareo - c'è Guardia dei Piemontesi, un piccolo centro in cui vive un'antica comunità valdese arrivata in Calabria nel XII secolo per lo più dalle Provenza e dalle valli Occitane del Piemonte».