Mister Crudeli sulla vittoria col Monza: "Una partita a sè, slegata dall'andata, giocata colpo su colpo"

Roberto Crudeli, allenatore di Engas Hockey Vercelli, analizza e commenta il successo casalingo della propria squadra per 4-3 su Teamservicecar Monza che vale la qualificazione ai quarti di finale dei playoff. “Fin all’inizio avevo detto che questa sarebbe stata una partita a sè, slegata dal risultato di Biassono in cui si sarebbe giocato ad armi pari, colpo su colpo e così è stato. Abbiamo sbagliato troppo sotto porta, non siamo stati super brillanti, ma era normale. Adesso avremo un recupero minore rispetto a quello di questi ultimi giorni: stasera e domani (oggi per chi legge, ndr) un bel riposo, poi lunedì sera un allenamento giusto, martedì scarico e mercoledì saremo pronti per la partita”. Eh sì, perché mercoledì prossimo, 26 aprile, al Palpregnolato sarà di scena gara 1 dei quarti con Amatori Wasken Lodi, seconda classificata in regular season. Per Crudeli, il forte rammarico è il non poter far parte della partita perché espulso insieme al mister del Monza, Tommaso Colamaria, al termine dell’incontro di ieri. “Mi spiace non poter esserci, perché credo sarebbe stato molto importante. Al di là di ciò che può esserci stato fra me e Tommy (Colamaria, ndr), la partita era finita, con il Monza eliminato e noi ai quarti: penso che l’arbitro avrebbe anche potuto non venire e giudicare le cose diversamente. Poi, se si guarda al regolamento, ci può stare anche l’espulsione di entrambi, ma il punto è che bisognerebbe sempre comprendere il contesto di un match, il nervosismo, l’adrenalina… secondo me bisognerebbe imparare dagli sport professionistici”.

Si pensa subito al Lodi: “Se non fosse forte, non sarebbe arrivata seconda nella stagione regolare! Si tratta di una squadra compatta, con un grande portiere come il nostro, ma possiede un roster un po’ più ampio utile per i cambi ed altre cose.. ha una marcia in più e noi dovremo tentare di “ingolfarla”. Ripeto che mi dispiace non essere in panchina, perché da lì i timing sono molto diversi”.

La parola passa a Massimo Tataranni, capitano di HV, leggenda di questo sport e ieri sera autore di una doppietta. “Passare il turno era quanto volevamo sin all’inizio: il Monza era una squadra tosta, ha giocato bene e ci ha messo un po’ in difficoltà. Venivamo da più partite difficili e mercoledì scorso a Biassono avevamo disputato un gran match che un po’ si è fatto sentire sulle gambe, ma abbiamo tenuto bene sia a livello mentale che fisico e alla fine ce l’abbiamo fatta. Siamo contenti, ora testa già proiettata a mercoledì”. Continua il Tata: “I miei compagni si sforzano per fornirmi buoni passaggi, non sempre ci riescono, come non sempre io riesco a muovermi bene, ma quando funziona, io riesco a far gol. Li ho sempre fatti, va bene così, sono più contento per la squadra, se segno bene, ma l’importante è vincere: siamo un gruppo che vuole andare vanti, sappiamo che il Lodi che è una squadra tosta, forte, seconda in regular season che ha messo in difficoltà molte compagini., ma sappiamo anche che giocheremo gara 1 in casa, dobbiamo recuperare un po’ di forze e poi vedremo”.