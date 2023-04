Aido in lutto: a 55 anni è morta la moglie del presidente Casalino

L'Aido vercellese e il mondo del volontariato si stringono a Marcello Casalino, presidente della sezione del'Associazione donatori di organi di Vercelli, per la morte della moglie Brunella Michela. Aveva 55 anni.

Originaria di Casale, la donna lavorava nel mondo della scuola: solare, gentile, vicina al mondo del volontariato, lascia il marito, Marcello, e il fratello Gianni. Le esequie si svolgeranno lunedì 24 aprile alle 11,30 nella cattedrale di Sant'Eusebio, dove domenica, alle 18,30 verrà recitato il rosario.

Brunella Michela lascia un grande vuoto: «Lo spettacolo di sabato 29 aprile al Teatro Civico sarà dedicato a lei. - scrivono dalla sezione Aido - Brunella ci teneva tanto al buon esito della serata. Per chi volesse è attiva una raccolta fondi in memoria di Brunella presso La Bottega Di Una Volta di Ba Sca e Marta Brasso di piazza Cavour Vercelli che andrà a sostegno dell'evento in Teatro Civico dedicato a Aido».