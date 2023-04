Engas Hockey Vercelli, Racioppi: "C'è voglia di hockey, d'amore per questo sport e di pubblico al Palapregnolato"

Il vicepresidente di Engas Hockey Vercelli, Alvise Racioppi, traccia un bilancio dell’andata del preliminare playoff e della regular season conclusasi da poco: “Buona la prima: lo scorso anno perdemmo l’andata dei preliminari a Montebello, invece stavolta abbiamo vinto in trasferta con un ostico Monza: bellissima partita, giocata particolarmente bene da ambo le squadre. In stagione regolare, rispetto alla scorsa, ci siamo migliorati: l’abbiamo conclusa settimi, mentre nel 2021/2022 fummo ottavi. L’aspetto più interessante è esserci arrivati all’ultima giornata grazie ad una strepitosa partita giocata con una della squadre più forti e titolate del campionato italiano, il Bassano. Questo è avvenuto anche grazie ad un pubblico eccezionale che ci ha sempre seguiti in ogni trasferta: soprattutto in quella di Bassano e del preliminare a Biassono di poche sere fa”.

Il match decisivo per giocarsi l’approdo ai playoff veri e propri si giocherà domani, sabato 22 aprile, qui a Vercelli, sarà importante il sostegno del palazzetto. Sottolinea Racioppi: “Invitiamo la cittadinanza, chi tiene allo sport vercellese, a questa città e ai suoi colori, al Palapregnolato dove domani si terrà la partita di ritorno del preliminare playoff con il Monza. HV avrà a disposizione tre risultati utili per passare il turno: pareggio, vittoria, sconfitta con una rete di scarto. Abbiamo bisogno del pubblico. Negli ultimi periodi l’affluenza è stata numerosa, serate in cui le persone presenti si sono anche divertite, ma domani abbiamo bisogno di voi. Il prezzo non cambierà: sempre 12 euro a biglietto, saranno ancora validi gli ingressi per i soci, non più invece gli abbonamenti”.

Oltretutto, domani al Palapregnolato si potrà anche fare del bene: “HV sosterrà l’opera del Centro di Aiuto alla Vita: chi verrà potrà donare generi di lunga conservazione per i neonati come omogeneizzati, latte in polvere, pannolini. Si tratta di un ulteriore aiuto al sociale, quello che per HV è scopo fondamentale alla base del nostro concetto di associazione sportiva dilettantistica”.

In caso di eventuale passaggio del turno, ovviamente con tutti gli scongiuri del caso, i playoff proporrebbero l’incrocio con la seconda classificata della stagione regolare: Amatori Wasken Lodi. Partita sempre ricca di fascino e significati, viste le grandi storia e tradizione che si porta dietro. Racioppi: “Si tratta della squadra che noi vercellesi “stimiamo” di più perché è quella che, a nostro avviso, ha disputato il campionato più bello ed esaltante giocando con una squadra molto giovane. C’è voglia di Lodi perché sarebbe un derby di vicinato con una società seria: i due match in stagione regolare sono state davvero belli e combattuti anche a livello di palazzetti. C’è voglia di hockey, di gente al palazzetto, di amore per questo sport senza polemiche”.